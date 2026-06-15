"Сахаров Парк" возглавил рейтинг новостроек Алтайского края по потребительским качествам

Проект стал лидером регионального рейтинга ЕРЗ РФ, а ранее первым на Алтае подтвердил премиальный статус Urban Grade

15 июня 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFGRxWR7

Рендеры резиденций "Сахаров Парка" / Иллюстрацию предоставил застройщик

Проект резиденций "Сахаров Парк" занял первое место (по данным на 1 июня 2026 года) в рейтинге новостроек Алтайского края по потребительским качествам, который составляет Единый ресурс застройщиков Российской Федерации. По данным исследования, жилой комплекс получил 40,3 балла и стал лучшим не только в регионе, но и вошел в число наиболее высоко оцененных проектов страны, заняв 639-е место (а всего в рейтинге более 6000 объектов) среди российских новостроек.

Рейтинг ЕРЗ считается одним из главных отраслевых инструментов оценки жилья. Эксперты анализируют десятки критериев, которые напрямую влияют на качество жизни будущих жителей. Среди них — расположение объекта, архитектурные решения, благоустройство территории, инженерные системы, безопасность, инфраструктура и уровень сервиса. Итоговая оценка формируется не по одному параметру, а по совокупности характеристик проекта. Самые высокие баллы резиденции получили за транспортную доступность, социальную инфраструктуру, двор и энергоэффективность.

«Для нас эта оценка особенно ценна, потому что она отражает не отдельную характеристику проекта, а совокупность решений, из которых складывается настоящий премиальный уровень жизни», — прокомментировали в компании, которая реализует проект.

Высокую экспертную оценку проект получает уже не впервые. Ранее "Сахаров Парк" стал первым жилым комплексом в Алтайском крае, который подтвердил платиновый статус Urban Grade ("Урбан Грейд") в категории премиального жилья. Это высшая ступень независимой сертификации новостроек. Эксперты оценивают объекты более чем по 350 параметрам, включая качество квартир, инженерных решений, общественных пространств, благоустройства и систем безопасности.

Особенность проекта заключается в том, что он ориентирован не только на создание современного жилья, но и на формирование комфортной городской среды. В концепцию "Сахаров Парка" заложены различные сценарии жизни — от приватных пространств для отдыха до общественных зон для общения и семейного досуга. Проект предусматривает высокий уровень благоустройства, современные инженерные решения и инфраструктуру, соответствующую премиальному сегменту.

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

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ИП Андреева Елена Александровна

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