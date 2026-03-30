Подтвержденный премиум. Риелторы Алтая высоко оценили платиновый статус "Сахаров Парка"

Резиденции первыми в регионе прошли престижную систему сертификации на самом высоком уровне

30 марта 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFGdSt2M

Рендер резиденций "Сахаров Парка" / Иллюстрацию предоставил застройщик

"Сахаров Парк" установил высокую планку премиального жилья — так риелторы Алтайского края оценили получение резиденций престижного статуса Urban Grade ("Урбан Грейд"). Это первый в регионе проект, удостоенный платинового статуса в категории премиум-жилья по этой независимой системе сертификации новостроек. Эксперты уверены, что "платина" поднимает уровень не только для клиентов и риелторов, но и для всего строительного рынка региона.

Премиальность, подтвержденная официально

"Сахаров Парк" — во многом пионер на рынке недвижимости края, говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

«Проект действительно премиальный, теперь уже официально. Сегодня наличие такого сертификата — это очень важно, потому что говорить про премиальность можно что угодно. Но здесь есть доказательство, основанное на четких критериях оценки», — подчеркнула эксперт.

Urban Grade — это независимая российская система сертификации новостроек, созданная основателями премии Urban. Эксперты оценивают объекты более чем по 350 параметрам. Среди них — инфраструктура, благоустройство, квартиры, инженерные системы и безопасность. Оценку проводят независимые специалисты, не связанные с застройщиком, что обеспечивает объективность. Всего существует четыре уровня сертификации, и платиновый статус — это наивысшая степень признания качества.

Презентация сертификата в Центре продаж "Сахаров Парка" / Фото: пресс-служба проекта

Присвоение платинового статуса проекту "Сахаров Парк" подтверждает его высокое качество и топовый уровень, добавляет представитель компании "Новый город" Елена Коростелева.

«В премиум-сегменте есть много проектов, которые стоят достаточно дорого, но у каждого из них разное наполнение, начиная от конструктива и заканчивая сервисом. Здесь "побеждает" тот, кто закроет больше всего "галочек" в списке соответствия той или иной категории классовости жилья. "Сахаров Парк", конечно, здесь очень сильно отличается. Премия, которую они получили, это ярко подтверждает», — отметила она.

Рендеры резиденций "Сахаров Парка" / Иллюстрацию предоставил застройщик

Многие девелоперы действительно не могут подтвердить документально премиальность своих объектов. Система Urban Grade решила эту проблему, предоставив потребителям четкую и независимую информацию о проекте. Это не только поможет риелторам в работе, но и в целом поднимает уровень развития рынка, продолжает руководитель отдела продаж агентства "Зинченко Эстейт" Яна Петракова.

«Я горжусь тем, что в регионе теперь есть проект, так высоко оцененный экспертами. Это очень статусная сертификация. Думаю, для многих застройщиков это будет стимул постараться подтянуть и свой уровень. В этом сегменте появляется здоровая конкуренция, "Сахаров Парк" установил высокую планку, которая стимулирует рынок развиваться», — сказала Яна Петракова.

Рендеры резиденций "Сахаров Парка". Возможный варианты дизайна резиденций / Иллюстрацию предоставил застройщик

Оправданный выбор

По словам Петраковой, такие сертификации помогают риелторам точно определять, какие проекты соответствуют заявленной категории, и что они могут предлагать своим клиентам с уверенностью.

А именно уверенность в том, что заявленный проект действительно имеет такую высокую планку — один из главных критериев для многих покупателей недвижимости премиального уровня.

По слова Марины Ракиной, для клиентов это не только высокий статус, но и реальная гарантия того, что их выбор будет оправдан с точки зрения качества. Сертификат Urban Grade становится важным аргументом для тех, кто ищет действительно высококачественные варианты.

«Для покупателей это гарантирует, что они инвестируют в современное, качественное и безопасное жилье. Я очень высоко оцениваю резиденции», — добавила риелтор с более чем двадцатилетним стажем работы с жильем премиум-класса Светлана Музалева.

Рендеры резиденций "Сахаров Парка". Лобби / Иллюстрацию предоставил застройщик

Строительство "Сахаров Парка" началось в ноябре 2024 года. Премиальный проект включает три 16-этажные Башни, которые объединят трехэтажными Секциями с жилыми и коммерческими помещениями. Здесь будет 210 резиденций площадью от 60 до 324 квадратных метров. Сейчас доступны к покупке резиденции во всех трех Башнях, инвесторы могут выбрать идеально соответствующую своим запросам планировку. Проектировщики комплекса разработали 21 уникальный вариант резиденций, включая двухуровневые урбан-виллы с собственным лифтом и пентхаусы с высокими потолками. В комплексе предусмотрен премиальный фитнес мирового уровня World Class ("Ворлд Класс") с 25-метровым бассейном и спа-комплексом.

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

Барнаул, Социалистический пр., 109

Пн-пт — 09:00–18:00; сб, вс — по предварительной договоренности

Тел.: +7 (3852) 570-777

Сайт

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО СЗ "Домстрой-Барнаул22"

