Подготовка к перебоям связи — это не паранойя, а разумная профилактика

05 мая 2026, 13:05, ИА Амител

Мобильная связь, интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В связи с временными ограничениями мобильного интернета в Москве с 5 по 9 мая, важно заранее подготовиться к возможным проблемам с доступом к сети и связи, сообщил РИА Новости Артем Кашаков, дизайн-директор ГК "ST IT" и эксперт рынка TechNet.

«Операторы связи предупредили о возможных затруднениях с доступом к интернету и отправкой SMS в Москве и Подмосковье. Это может повлиять на использование безналичной оплаты, работу банкоматов и сервисов геолокации», - добавил он.

Кашаков рекомендует загрузить офлайн-карты через сервисы "Яндекс Карты" или 2ГИС, чтобы не зависеть от интернета во время передвижений. Также стоит сохранить электронные билеты на транспорт, в театры или музеи в формате PDF на телефоне или распечатать их.

Эксперт советует сделать копии удостоверений, страховок и других электронных документов, а также официальных бумаг, таких как паспорт. Также рекомендуется иметь при себе наличные деньги, так как оплата по QR-коду или через телефон может быть затруднена из-за проблем с интернетом у мобильных терминалов в магазинах.

Кашаков отмечает, что, хотя полностью без связи люди не останутся, мессенджеры и интернет-сервисы могут быть недоступны. В связи с этим важно заранее договориться с близкими о способах связи, пополнить баланс на мобильном телефоне и подготовить альтернативные способы общения.