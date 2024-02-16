Сборы фильма "Мастер и Маргарита" превысили 1,5 млрд рублей
Новая экранизация одноименного романа подстегнула и продажи самой книги
16 февраля 2024, 07:31, ИА Амител
Новая экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" заработала в российском прокате более 1,5 млрд рублей, следует из данных ЕАИС.
Тем самым при бюджете 1,2 млрд проект окупился и уже начал приносить прибыль.
Как отмечают "Ведомости", "Мастер и Маргарита" стал первой российской картиной с возрастным рейтингом "18+", которая покорила миллиардную планку. Также премьера фильма многократно увеличила продажи одноименного романа: в "Читай-городе" – в 4,9 раза, в "Республике" – в 4,6 раза, на Wildberries – в 6 раз.
Фильм вышел на большие экраны 25 января. Режиссером выступил Михаил Локшин, а главные роли исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.
07:35:35 16-02-2024
единственный плюс этой экранизации - что она мотивирует людей читать первоисточник. само кино - полный отстой
08:25:22 16-02-2024
гость (07:35:35 16-02-2024) единственный плюс этой экранизации - что она мотивирует люде... Это вкусовщина. Оценивать кино/театр, да вообще искусство в целом, это вкусовщина.
08:49:56 16-02-2024
Гость (08:25:22 16-02-2024) Это вкусовщина. Оценивать кино/театр, да вообще искусство в ... ВКУСОВЩИНА — ВКУСОВЩИНА, ы, жен. (разг. неод.). Оценка каких н. явлений с точки зрения своего, субъективного вкуса 2. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992. "каких-нибудь явлений" , а не только искусства. Мнение - это тоже явление, так что вы сами только что согрешили во вкусовщине, оценив мою оценку)))) в жизни вообще мало вкуса - все больше вкусовщины. Ой, что это я опять)))))
06:34:29 17-02-2024
гость (07:35:35 16-02-2024) единственный плюс этой экранизации - что она мотивирует люде... это только вам так кажется, кассовые сборы говорят об обратном
12:26:52 16-02-2024
При бюджете в 1,2 млрд прибыль начнется после того, как фильм соберет больше 3,6 млрд рублей. Это затраты на фильм, затраты на рекламу, доля кинопроката. Поэтому до прибылей еще, мягко говоря, далеко.
15:24:11 16-02-2024
Фильм - дешёвый нудный пасквиль на советскую власть. От Булгакова- жалкая выжимка. Пусть так, "художники " так видят. Но. Актеры то должны играть на уровне людей владеющих хотя бы заурядными навыками профессии. Актёрская игра даже до любителей выступать в корпоративных капустниках не дотягивает. Графику нельзя назвать высококачественной. Сюжет скучнейший не захватывает внимание, уже через 30 минут хотелось встать и уйти. Самый лучший момент в этой нашумевшей экранизации - это момент окончания фильма.
18:11:46 16-02-2024
гость (15:24:11 16-02-2024) Фильм - дешёвый нудный пасквиль на советскую власть. От Бу... Советская власть - сама по себе пасквиль. Только до некоторых ну никак не доходит. Гены. Дурные.
19:52:59 16-02-2024
Гость (18:11:46 16-02-2024) Советская власть - сама по себе пасквиль. Только до некоторы... Ты о чём?Сходи в аптеку Чиканук,купи таблеток )))
06:37:12 17-02-2024
гость (15:24:11 16-02-2024) Фильм - дешёвый нудный пасквиль на советскую власть. От Бу... 2 раза ходил - ни один человек не встал и не вышел, и полный зал практически, и ни одного шуршания попкорном или звука сотового телефона, даже не светился ни у кого этот самый сотовый - вы проплаченные дурни! вам тяжело воспринять тот факт, что есть еще гении в России, ну или их уже нет - уехали, начав какое то дело
22:15:01 19-02-2024
Гость (06:37:12 17-02-2024) 2 раза ходил - ни один человек не встал и не вышел, и полны... Вам повезло, когда я был ползала было в телефонах :(
18:03:46 16-02-2024
По сравнению с фильмом Бортко, полная чушь.
13:45:58 17-02-2024
Не видел но осуждаю
20:51:37 17-02-2024
Фильм снят по мотивам романа и по биографии Булгакова. Он не должен называться "Мастер и Маргарита", это вводит в заблуждение. Но! Иначе фильм бы не окупился. Использовали название в корыстных целях. Зачем вообще это надо было делать? Фильм Бортко- шедевр во всех отношениях. И сценарий и диалоги строго по книге, актёрский состав гениальный, все на своём месте, а музыка какая!!! Вот он имеет полное право называться "Мастер и Маргарита"!!! А новый, так, миллиардные спецэффекты для кассовых сборов.
11:15:43 18-02-2024
Гость (20:51:37 17-02-2024) Фильм снят по мотивам романа и по биографии Булгакова. Он не... Полностью согласна. Фильм не должны были называть "Мастер и Маргарита".
16:03:42 19-02-2024
Гость (20:51:37 17-02-2024) Фильм снят по мотивам романа и по биографии Булгакова. Он не... зря вы скопипастили рецензию, конечною Но по сути - все верно. Это не экранизация книги Мастер и Маргарита. Вообще. Это про историю человека, писателя-мастера в тоталитарной стране. И угомонитель уже, поклонники Бортко, никто на славу вашего кумира не посягает. Этот фильм СОВСЕМ о другом
22:34:34 17-02-2024
Фильм ужасный, режиссёр бездарный, положительную эмоцию вызывает Воланд. Маргариту не надо было раздевать.Гнать надо режиссёра.
11:17:35 18-02-2024
Нина (22:34:34 17-02-2024) Фильм ужасный, режиссёр бездарный, положительную эмоцию вызы... Воланд, действительно, очень обаятельный. Это единственный плюс.
11:25:55 18-02-2024
Вчера смотрела "Мастер и Маргарита". Зал наполовину пуст. Впечатление от фильма - сплошная чернуха. Второй раз смотреть не буду. Бортко пересматриваю много раз. И не устаю. Фильм - плевок в Советское прошлое. И это не Булгаков. После фильма хочется умыться или даже вымыться полностью. В конце Москва взрывается. Потому, что проведен "ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ" . Плакат такой висит времён СССР. Очень обаятельный Воланд. Очень. И КОШАК. Это все. Люди идут в кино, потому, что думают, что этот фильм снят по роману Булгакова. А это совсем не так. И от этого мерзко.
15:36:24 19-02-2024
Виардо (11:25:55 18-02-2024) Вчера смотрела "Мастер и Маргарита". Зал наполовину пуст. Вп... Соглашусь с Вами. Фильм Бортко пересматриваем вместе с мужем (вот уж кто далёк от классики и литературы) с удовольствием раз в год стабильно. Причем именно муж становится инициатором просмотра! А новая экранизация вообще ,,ни о чём"!
09:52:12 19-02-2024
Чудик, благодаря чему ты живешь
13:03:46 19-02-2024
Фильм прекрасный. У Бортко - просто тщательная экранизация и совсем другой формат. А этот фильм - прямо в сердце ❣️ Спасибо Локшину, сценаристу, актерам и всем, кто принимал участие
17:31:45 19-02-2024
Восприятие фильма и книги очень сильно зависит от возраста и уровня общей культуры. Новый фильм, на мой взгляд, большое впечатление вызывает у молодёжи (сейчас это до 45 лет), у людей постарше, видивших и итальянскую и польскую и две российских версии новый фильм восприняли как новую и не совсем удачную версию. Локшин просто ещё не дорос до способности изложить методом кино основную мысль автора романа. А может он его и не понял.
17:36:29 19-02-2024
Фильм просто отвратительный! Я ожидала большего, но увы!
17:36:33 19-02-2024
Восприятие фильма и книги очень сильно зависит от возраста и уровня общей культуры. Новый фильм, на мой взгляд, большое впечатление вызывает у молодёжи (сейчас это до 45 лет), у людей постарше, видивших и итальянскую и польскую и две российских версии новый фильм восприняли как новую и не совсем удачную версию. Локшин просто ещё не дорос до способности изложить методом кино основную мысль автора романа. А может он его и не понял.
19:04:51 19-02-2024
Дерьмовый фильм, я смогла выдержать только пол фильма.
13:07:58 21-02-2024
Не понравился фильм совсем. Болле всего убила концовка со взрывом Москвы. Люди проживающие в СССР показаны недалекими малообразованными хотя это не так образование в СССР было одно из лучших. Тема произведения не раскрыта. Булгаков писал о конфликте писателя и цензуры, автором в книге проведена параллель между мастером и Иисусом с властью.
00:08:15 22-02-2024
Мне нравится фильм 2005г Бортко. Анна Ковальчук - настоящая Маргарита. Галибин и Ковальчук очень хорошо сыграли и их трудно переиграть. Ковальчук очень красивая, фильм очень хороший.