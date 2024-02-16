Сборы фильма "Мастер и Маргарита" превысили 1,5 млрд рублей

Новая экранизация одноименного романа подстегнула и продажи самой книги

16 февраля 2024, 07:31, ИА Амител

Кадр из фильм "Мастер и Маргарита" (2024)

Новая экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" заработала в российском прокате более 1,5 млрд рублей, следует из данных ЕАИС.

Тем самым при бюджете 1,2 млрд проект окупился и уже начал приносить прибыль.

Как отмечают "Ведомости", "Мастер и Маргарита" стал первой российской картиной с возрастным рейтингом "18+", которая покорила миллиардную планку. Также премьера фильма многократно увеличила продажи одноименного романа: в "Читай-городе" – в 4,9 раза, в "Республике" – в 4,6 раза, на Wildberries – в 6 раз.

Фильм вышел на большие экраны 25 января. Режиссером выступил Михаил Локшин, а главные роли исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.