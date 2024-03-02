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Сборы фильма "Мастер и Маргарита" превысили 2 млрд рублей

Бюджет картины составил 1,2 млрд

02 марта 2024, 10:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" / Фото: "Кинопоиск"
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" / Фото: "Кинопоиск"

Новая экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" заработала в российском прокате более 2 млрд рублей, следует из данных ЕАИС.

Картина достигла такого результата на 37-й день проката, став 11-м фильмом, перешедшим эту планку. Лидером остается "Чебурашка" – 6,78 млрд рублей.

Фильм "Мастер и Маргарита" вышел на большие экраны 25 января. Режиссером выступил Михаил Локшин, а главные роли исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Бюджет картины составил 1,2 млрд рублей.

культура Кино

Комментарии 11

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гость

11:24:34 02-03-2024

Зря смотрел только. Не ведитесь - полный отстой.

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Гость

15:18:16 02-03-2024

гость (11:24:34 02-03-2024) Зря смотрел только. Не ведитесь - полный отстой....
Ну так это ж не Вселенная Марвел.

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Элен без ребят

20:02:45 02-03-2024

Гость (15:18:16 02-03-2024)
Ну так это ж не Вселенная Марвел.... Марвел? тебе 8? :)

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Гость

09:42:58 03-03-2024

Элен без ребят (20:02:45 02-03-2024) Гость (15:18:16 02-03-2024)
Ну так это ж не Вселенная...
А тебе 80? Совсм бабка в маразм впадаешь.

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Гость

15:36:46 02-03-2024

гость (11:24:34 02-03-2024) Зря смотрел только. Не ведитесь - полный отстой.... Поддерживаю.Тупое компьютерное унылое дерьмо с элементами антироссийской пропаганды.

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Грыша

11:30:59 02-03-2024

Негусто

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Гость

08:09:32 03-03-2024

Не смотрел,но осуждаю.

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Гость

12:26:14 03-03-2024

Смотреть рекомендую, ну кроме тех кому везде антироссийская пропаганда мерещится 🤣

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Гость

22:53:00 03-03-2024

Наглая циничная ложь. Главное не коммерческая выгода на примитивных животных инстинктах человека а нравственно духовное общественно полезное влияние для защиты традиционных ценностей народа.

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Гость

09:39:16 04-03-2024

Надо писать не сколько бабла собрали, а сколько реальных людей посмотрело!

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гость

10:19:46 04-03-2024

и это несмотря на истерики вартиотов

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