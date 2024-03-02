Сборы фильма "Мастер и Маргарита" превысили 2 млрд рублей
Бюджет картины составил 1,2 млрд
02 марта 2024, 10:15, ИА Амител
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" / Фото: "Кинопоиск"
Новая экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" заработала в российском прокате более 2 млрд рублей, следует из данных ЕАИС.
Картина достигла такого результата на 37-й день проката, став 11-м фильмом, перешедшим эту планку. Лидером остается "Чебурашка" – 6,78 млрд рублей.
Фильм "Мастер и Маргарита" вышел на большие экраны 25 января. Режиссером выступил Михаил Локшин, а главные роли исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Бюджет картины составил 1,2 млрд рублей.
11:24:34 02-03-2024
Зря смотрел только. Не ведитесь - полный отстой.
15:18:16 02-03-2024
гость (11:24:34 02-03-2024) Зря смотрел только. Не ведитесь - полный отстой....
Ну так это ж не Вселенная Марвел.
20:02:45 02-03-2024
Гость (15:18:16 02-03-2024)
Ну так это ж не Вселенная Марвел.... Марвел? тебе 8? :)
09:42:58 03-03-2024
Элен без ребят (20:02:45 02-03-2024) Гость (15:18:16 02-03-2024)
Ну так это ж не Вселенная...
А тебе 80? Совсм бабка в маразм впадаешь.
15:36:46 02-03-2024
гость (11:24:34 02-03-2024) Зря смотрел только. Не ведитесь - полный отстой.... Поддерживаю.Тупое компьютерное унылое дерьмо с элементами антироссийской пропаганды.
11:30:59 02-03-2024
Негусто
08:09:32 03-03-2024
Не смотрел,но осуждаю.
12:26:14 03-03-2024
Смотреть рекомендую, ну кроме тех кому везде антироссийская пропаганда мерещится 🤣
22:53:00 03-03-2024
Наглая циничная ложь. Главное не коммерческая выгода на примитивных животных инстинктах человека а нравственно духовное общественно полезное влияние для защиты традиционных ценностей народа.
09:39:16 04-03-2024
Надо писать не сколько бабла собрали, а сколько реальных людей посмотрело!
10:19:46 04-03-2024
и это несмотря на истерики вартиотов