Семьям погибших при атаке ВСУ в Нижнекамске выплатят по 2 млн рублей

Об этом сообщили власти Татарстана

10 августа 2026, 19:15, ИА Амител

Свеча, память/Фото: Сгенерировано Midjourney/amic.ru

Власти Татарстана выплатят по 2 млн рублей семьям погибших при атаке беспилотников в Нижнекамске. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Пострадавшим в зависимости от степени тяжести назначат от 300 до 600 тыс. рублей соответственно. Также власти компенсируют частично и полностью утраченное имущество, пока сумма не уточняется.

В Нижнекамске произошла атака беспилотников, в результате которой погибли 12 человек и еще 39 получили ранения разной степени тяжести. Удары пришлись как по промышленным объектам, так и по гражданской инфраструктуре.

В Татарстане объявлен траур по погибшим в результате атаки беспилотников на город.