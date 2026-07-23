Shaman сжег свои знаменитые кожаные штаны в русской печи и объявил о переменах
Видео с необычным поступком певец опубликовал в социальных сетях
23 июля 2026, 17:36, ИА Амител
Певец Shaman объявил о переменах в своем творческом образе и символически попрощался с одной из самых узнаваемых деталей сценического гардероба. Артист сжег в русской печи свои кожаные штаны, заявив, что для него настало время нового этапа.
Видео с необычным поступком Shaman опубликовал в социальных сетях. Исполнитель связал изменения с предстоящим юбилейным концертом, который состоится 22 ноября в Государственном Кремлевском дворце и будет приурочен к его 35-летию.
«Привет, Россия! Привет, родные! 22 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоится мой большой юбилейный концерт — 35 лет. Это серьезный рубеж, а значит — время новых решений и смелых шагов. Сегодня я прощаюсь с тем, что долгое время вызывало споры, разговоры и домыслы. Вас ждет новый Shaman!» — написал артист.
Какие именно изменения ждут поклонников, певец не уточнил. Однако из опубликованного обращения следует, что он намерен обновить свой сценический образ и представить его зрителям на юбилейном концерте.
17:41:45 23-07-2026
лапти и косоворотка.
новый старорусский стиль от истинного шармана.
18:22:17 23-07-2026
найди отличия (17:41:45 23-07-2026) лапти и косоворотка.новый старорусский стиль от истинног...
вместо штанов появится бубен ...
17:52:36 23-07-2026
Клоунада какая-то, честное слово
18:13:33 23-07-2026
Настолько фиолетово, что даже молчать об этом не могу
18:53:19 23-07-2026
Ладно там штаны и что он лижет, но неужели реально есть люди которые ходят на его концерты за деньги.
Если есть такие напишите пожалуйста
19:12:52 23-07-2026
Его Стерлигову на ферму в рабство сдали?
19:13:18 23-07-2026
молодец
19:39:48 23-07-2026
Вот и главные новости страны ,!
Мне вот тож фиолетово,но наверное как волки чуют что скоро что то должно повернуться — типа потом поздно будет .
Как говаривал Гебельс : « Вместе шли — вместе будем и висеть «
Так что хоть жги хоть стирай . Уже поздняк в лапти переобуваться
20:22:11 23-07-2026
што, малы стали? надо было аукцион объявить, зачем сжигать-то сразу. подумаешь, мотня поистрепалась
21:29:57 23-07-2026
Вся жизнь напоказ(((((
21:53:22 23-07-2026
Светлана (21:29:57 23-07-2026) Вся жизнь напоказ(((((... красиво вы про штаны..
вся жизнь..
08:14:56 24-07-2026
лучше бы этот придурок все свои так называемые песни сжег и забыл навсегда, позорище.
08:52:07 24-07-2026
Клоун
09:39:07 24-07-2026
пенсионеры ворчливые и даже злобные - комментаторы на АМИКе, лишь бы охаять кого. Хороший певец с сильным голосом и страну любит. Мода сейчас возвращается ко всему русскому. И это хорошо.
11:34:05 24-07-2026
гость (09:39:07 24-07-2026) пенсионеры ворчливые и даже злобные - комментаторы на АМИКе,...
Пенсионеры как раз и есть его целевая аудитория. А мода на то и мода, чтобы быть быстротечной. Помнится, Николай 2 тоже устраивал балы в старорусском стиле, а в Германии "когда-то" были очень популярны древнегерманские мотивы, в 90е в нашей стране плодилось неоязычество. Вся эта риторика о "возвращении к истокам и традициям" возникает именно тогда, когда общество теряет ощущение стабильности и боится будущего, поэтому приходится срочно искать что-то в прошлом.
09:43:58 24-07-2026
Больной человек. уже не знает как привлечь к себе внимание.
09:47:26 24-07-2026
Или крест сыми
Или штаны одень
18:19:05 24-07-2026
Гость (09:47:26 24-07-2026) Или крест сымиИли штаны одень... надеть же.
19:29:28 24-07-2026
хотя, что в лоб, что по лбу (18:19:05 24-07-2026) надеть же. ... вы нечеловечески юморечивы.