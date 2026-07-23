Shaman сжег свои знаменитые кожаные штаны в русской печи и объявил о переменах

Видео с необычным поступком певец опубликовал в социальных сетях

23 июля 2026, 17:36, ИА Амител

Певец Shaman объявил о переменах в своем творческом образе и символически попрощался с одной из самых узнаваемых деталей сценического гардероба. Артист сжег в русской печи свои кожаные штаны, заявив, что для него настало время нового этапа.

Видео с необычным поступком Shaman опубликовал в социальных сетях. Исполнитель связал изменения с предстоящим юбилейным концертом, который состоится 22 ноября в Государственном Кремлевском дворце и будет приурочен к его 35-летию.

«Привет, Россия! Привет, родные! 22 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоится мой большой юбилейный концерт — 35 лет. Это серьезный рубеж, а значит — время новых решений и смелых шагов. Сегодня я прощаюсь с тем, что долгое время вызывало споры, разговоры и домыслы. Вас ждет новый Shaman!» — написал артист.

Какие именно изменения ждут поклонников, певец не уточнил. Однако из опубликованного обращения следует, что он намерен обновить свой сценический образ и представить его зрителям на юбилейном концерте.