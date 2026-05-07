Сибирский бизнес-колледж в Барнауле начал прием документов по востребованным направлениям
Выпускники девятых классов могут забронировать место еще до сдачи ОГЭ
07 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFG7eQnD
Май – время, когда учебный год выходит на финишную прямую. Впереди у школьников ОГЭ, последние недели занятий и важный выбор: куда пойти учиться после девятого класса. Например, в Сибирский бизнес-колледж (СБК), где начала работу приемная комиссия.
Документы принимают уже сейчас. Абитуриент может подать заявление, забронировать место и спокойно готовиться к предстоящим экзаменам, зная, что он уже студент.
В СБК открыт набор по нескольким востребованным направлениям. Среди них:
- правоохранительная деятельность;
- интернет-маркетинг;
- киберспорт;
- финансы;
- юриспруденция;
- торговое дело;
- работа с недвижимостью.
Пока ученики не сдали все экзамены, поступить в СБК можно без конкурса аттестатов. И даже если у ребенка не получится сдать ОГЭ с первого раза, он все равно сможет учиться в колледже вместе со всеми.
Напомним, студенты СБК проходят практику в профильных организациях – юридических компаниях, агентствах недвижимости, торговых предприятиях и органах власти. Также участвуют в проектах, общаются с приглашенными экспертами и спикерами, решают реальные задачи и прокачивают мягкие навыки.
Для иногородних студентов колледж предоставляет хостел, который находится в исторической части города.
Группы заполняются быстро – сделай шаг навстречу будущему уже сегодня.
Сибирский бизнес-колледж
Адрес: г. Барнаул, пр. Сибирский, 43г
Тел.: 8 (3852) 57-06-06
E-mail: anoopoabk@mail.ru
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