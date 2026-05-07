Сибирский бизнес-колледж в Барнауле начал прием документов по востребованным направлениям

Выпускники девятых классов могут забронировать место еще до сдачи ОГЭ

07 мая 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFG7eQnD

Сибирский бизнес-колледж / Фото: Илья Пануров

Май – время, когда учебный год выходит на финишную прямую. Впереди у школьников ОГЭ, последние недели занятий и важный выбор: куда пойти учиться после девятого класса. Например, в Сибирский бизнес-колледж (СБК), где начала работу приемная комиссия.

Документы принимают уже сейчас. Абитуриент может подать заявление, забронировать место и спокойно готовиться к предстоящим экзаменам, зная, что он уже студент.

В СБК открыт набор по нескольким востребованным направлениям. Среди них:

правоохранительная деятельность;

интернет-маркетинг;

киберспорт;

финансы;

юриспруденция;

торговое дело;

работа с недвижимостью.

Сибирский бизнес-колледж / Фото: Илья Пануров

Пока ученики не сдали все экзамены, поступить в СБК можно без конкурса аттестатов. И даже если у ребенка не получится сдать ОГЭ с первого раза, он все равно сможет учиться в колледже вместе со всеми.

Напомним, студенты СБК проходят практику в профильных организациях – юридических компаниях, агентствах недвижимости, торговых предприятиях и органах власти. Также участвуют в проектах, общаются с приглашенными экспертами и спикерами, решают реальные задачи и прокачивают мягкие навыки.

Для иногородних студентов колледж предоставляет хостел, который находится в исторической части города.

Группы заполняются быстро – сделай шаг навстречу будущему уже сегодня.

Сибирский бизнес-колледж

Адрес: г. Барнаул, пр. Сибирский, 43г

Тел.: 8 (3852) 57-06-06

E-mail: anoopoabk@mail.ru

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