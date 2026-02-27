Что делать, если не сдал ОГЭ?

В Алтайском бизнес-колледже рассказали, можно ли пересдать экзамен и как быть, если нет аттестата

27 февраля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJrmcC9

Специальности в АБК / Фото создано с помощью нейросети Gemini ("Джемини")

В конце девятого класса все школьники сдают Основной государственный экзамен (ОГЭ) — первый по-настоящему ответственный рубеж в учебной жизни подростка. Если результат оказался неудовлетворительным, переживают и дети, и родители. В Алтайском бизнес-колледже рассказали, что делать в такой ситуации, можно ли пересдать экзамен и какие есть варианты, если на руках нет аттестата.

Обязательно ли нужно сдавать ОГЭ?

По закону ОГЭ сдают все девятиклассники, которые заканчивают обучение по программе основного общего образования в государственных и муниципальных школах, пояснили в АБК.

Чтобы получить аттестат, ученикам необходимо успешно пройти четыре экзамена — два обязательных (русский язык и математику), а также два предмета на выбор. Если с первой попытки набрать необходимое количество баллов не удалось, ребята смогут пересдать ОГЭ. Поэтому отчаиваться рано.

Вместе с тем для отдельных категорий учащихся предусмотрен иной формат итоговой аттестации. Вместо ОГЭ они могут сдавать государственный выпускной экзамен — ГВЭ. Такой вариант доступен детям с ограниченными возможностями здоровья, школьникам с инвалидностью, в том числе с ментальными нарушениями, а также подросткам, которые обучаются в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа или находятся в исправительных учреждениях.

Когда и сколько раз можно пересдать ОГЭ?

Количество попыток зависит от того, сколько предметов "завалил" ученик.

По действующим правилам, если школьник не набрал минимальный балл по одному или двум предметам, он имеет право пересдать их в резервные дни основного периода — они проходят в июне. При успешной пересдаче у выпускника еще остается время подать документы в колледж или продолжить обучение в десятом классе.

В случае неудачи в резервные дни, экзамены можно сдать в дополнительный период — в сентябре. Если же с первого раза подросток не прошел порог более двух дисциплин, пересдать он их сможет лишь в сентябре. Аттестат выдают только после успешно пройденных экзаменов.

Что делать, если пересдачи оказались неудачными?

Когда ни одна из пересдач не принесла результата, перед учеником встает непростой выбор: оставаться в девятом классе еще на год, уйти из школы со справкой и самостоятельно готовиться к экзаменам для сдачи в следующем году, но берут ли куда-то без аттестата?

Именно этот год становится самым сложным, отмечают в Алтайском бизнес-колледже. Ребенок фактически находится в подвешенном состоянии. Иногда не сдан всего один предмет, но подростку приходится целый год жить в ожидании пересдачи — это серьезное психологическое давление. Появляются сомнения, страх снова не справиться. Да и год, по сути, просто теряется.

В такой ситуации важно не замыкаться и не воспринимать неудачу как окончательный вердикт. При этом подростку необходимо сохранить учебную мотивацию и ощущение движения вперед.

Особенно остро вопрос стоит для юношей, которым в ближайшие годы предстоит призыв в армию, — терять учебный год для них крайне нежелательно.

Как не потерять год?

Для тех, кто не сдал ОГЭ, есть особый формат обучения, объясняют в Алтайском бизнес-колледже. Например, в АБК подростка зачисляют как слушателя программы дополнительного образования сроком на один год. Он остается прикрепленным к своей школе и параллельно готовится к пересдаче экзамена. После получения аттестата ранее освоенные дисциплины ему перезачитывают, и студент продолжает обучение без потери времени. Стоимость при этом не отличается от стандартной программы при поступлении с аттестатом.

Таким образом, подросток не выпадает из образовательного процесса. Это, как правило, помогает сохранить уверенность и ощущение перспективы.

Программы обучения колледжа ориентированы на реальные запросы работодателей. Среди направлений — правоохранительная деятельность, финансы, интернет-маркетинг, киберспорт и другие современные специальности.

Студенты проходят практику в реальных компаниях. А также участвуют в мастер-классах и занятиях по ораторскому искусству, владению искусственным интеллектом, работе в команде, тайм-менеджменту и др. В АКБ есть кружки и секции спортивных, технических и творческих направлений.

Жизнь не заканчивается ни после ОГЭ, ни даже без аттестата. Гораздо важнее вовремя сориентироваться и продолжать уверенно двигаться к цели.

Алтайский бизнес-колледж

Адрес: г. Барнаул, пр. Сибирский, 43г

Тел.: 8(3852) 57-06-06

E-mail: anoopoabk@mail.ru

