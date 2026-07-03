Сибирячка спасла раненую сову, которой потребовалась сложная операция
Первоначально женщина думала, что нашла молодую птицу, однако в клинике выяснилось, что сова уже способна самостоятельно летать и охотиться
03 июля 2026, 13:32, ИА Амител
Жительница Новосибирской области помогла спасти сову, найденную на дачном участке с тяжелой травмой. После осмотра ветеринары диагностировали у птицы некроз лапы, сильное истощение и большое количество паразитов. Несмотря на минимальные шансы на успех, специалисты решились на сложную операцию, которая позволила сохранить ей жизнь.
Как рассказала "КП-Новосибирск" местная жительница Ксения, птицу она обнаружила ранним утром возле дома, после того как необычное поведение собак привлекло ее внимание. При осмотре женщина заметила, что одна из лап совы была в крови, и связалась с волонтерами Базы реабилитации диких животных.
По рекомендации специалистов найденную птицу доставили в ветеринарную клинику в Новосибирске. Для этого подготовили коробку с отверстиями для воздуха и на электричке привезли сову в город.
Первоначально Ксения думала, что нашла молодую птицу, однако в клинике выяснилось, что сова уже способна самостоятельно летать и охотиться. Во время обследования врачи обнаружили гораздо более серьезные проблемы, чем казалось сначала: у птицы развился некроз лапы, кроме того, она была сильно истощена и заражена паразитами.
По словам Ксении, специалисты предупредили, что вероятность благополучного исхода крайне невелика и даже предложили усыпить птицу. Однако одна из ветеринарных врачей решила провести операцию.
«Мне сказали, что шансов пережить операцию очень мало, предложили усыпить птицу. Но одна из врачей решила рискнуть и провела ампутацию лапки. К счастью, сова хорошо вышла из наркоза», — рассказала женщина.
Сейчас птица находится на реабилитации. Ей предстоит восстановление после операции, от которого будет зависеть дальнейшее состояние. При этом, как отмечает Ксения, вернуться в дикую природу сова уже не сможет.
«На волю ее уже никто не выпустит — с одной лапкой она там просто не выживет. После реабилитации для нее будут искать людей, которые знают, как ухаживать за такими птицами, смогут обеспечить ей хороший уход и проводить все необходимые процедуры», — пояснила она.
13:53:25 03-07-2026
молодец Ксения. Хорошее дело сделала.