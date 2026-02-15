В Барнауле спасают филина, обнаруженного вмерзшим в лед на дороге

15 февраля 2026, 09:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Под Алейском несколько дней назад обнаружили раненого филина, вмерзшего в лед прямо на проезжей части. Сообщения об этом появились в социальных сетях, где предположили, что птицу мог сбить автомобиль. Сейчас филин находится в Барнауле под наблюдением ветеринаров, которые борются за сохранение ему зрения.

Как сообщили Telegram-канале "Инцидент Барнаул", пострадавшую птицу нашли 11 февраля. Неравнодушные люди смогли освободить филина изо льда и передали его зоозащитникам. После этого пернатого доставили в центр помощи диким животным "Ноев ковчег" в Барнауле.

В настоящее время филин, которому дали имя Алтай, находится под постоянным контролем специалистов. По словам ветеринаров, птица не реагирует на звуки и не видит, что, предположительно, связано с контузией, полученной при ударе. Рентгенологическое обследование выявило у филина множественные травмы и ушибы.

«К сожалению, есть риск потери зрения, но врачи делают все возможное, чтобы этого избежать. Правый глаз восстановить не удастся, на левый остаются надежды», — говорится в сообщении автора публикации.

Также зоозащитники рассказали, что спустя два дня после спасения Алтай впервые поел. Волонтеры и ветеринары расценивают это как важный шаг и небольшую, но значимую победу в борьбе за жизнь птицы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в конце декабря 2025 и начале января 2026 года местные жители спасли двух редких сов — уральских неясытей, занесенных в Красную книгу.