Потепление, которое пришло на Алтай, вновь принесло с собой сильный ветер

06 января 2024, 06:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

6 января в Алтайском крае будет относительно тепло, а местами столбики термометров и вовсе поднимутся до +4 градусов. Такой прогноз опубликовал региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, днем по краю температура воздуха будет колебаться от -1 до -6 градусов. До +4 ожидается в южных районах.

При этом практически по всему региону будет идти небольшой снег, а по югу – мокрый снег. Ветер будет южный с переходом в западный, скорость – 7-12 м/с. Местами возможны метели: в первой половине дня на юге будут порывы до 20 м/c.

В Барнауле погода ожидается спокойнее, чем в целом по краю. Температура воздуха составит -1...-3 градуса. Днем синоптики прогнозируют небольшой снег и слабую метель.