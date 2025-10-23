Квартира утонула в цветах

23 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Цветы, подаренные Оксане Самойловой / Фото: vk.com/samoylovaoxxana

Квартира Оксаны Самойловой буквально утонула в цветах – блогер и предпринимательница рассказала, что утром 22 октября получила сотни, а, возможно, и тысячи роз от неизвестного поклонника.

«Просыпаюсь я сегодня с утра, пишут с ресепшена: "Вам доставка цветов". Я такая: "Ну, окей, поднимайте". А они мне: "Нет, для доставки нужен грузовой лифт". Пришлось делать заявку на него», – поделилась Оксана с подписчиками во "ВКонтакте".

По словам Самойловой, цветочный сюрприз оказался настолько масштабным, что работники едва смогли доставить композиции на этаж. Личность отправителя при этом остается загадкой. Блогер призналась, что не получила никаких записок или намеков, кто мог устроить такой "цветочный апокалипсис".

Ранее Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом – заявление поступило в суд 6 октября. Пара познакомилась в 2010 году и официально оформила отношения спустя два года. За время брака у них родилось четверо детей.

В 2022 году супруги пышно отметили десятилетие совместной жизни, однако в последние месяцы в СМИ все чаще появлялись слухи о проблемах в семье. По мнению жены актера Владимира Селиванова, Александры, причиной разрыва могла стать потеря эмоциональной близости между супругами.