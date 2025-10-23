НОВОСТИОбщество

Квартира утонула в цветах

23 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Цветы, подаренные Оксане Самойловой / Фото: vk.com/samoylovaoxxana
Квартира Оксаны Самойловой буквально утонула в цветах – блогер и предпринимательница рассказала, что утром 22 октября получила сотни, а, возможно, и тысячи роз от неизвестного поклонника.

«Просыпаюсь я сегодня с утра, пишут с ресепшена: "Вам доставка цветов". Я такая: "Ну, окей, поднимайте". А они мне: "Нет, для доставки нужен грузовой лифт". Пришлось делать заявку на него», – поделилась Оксана с подписчиками во "ВКонтакте".

По словам Самойловой, цветочный сюрприз оказался настолько масштабным, что работники едва смогли доставить композиции на этаж. Личность отправителя при этом остается загадкой. Блогер призналась, что не получила никаких записок или намеков, кто мог устроить такой "цветочный апокалипсис".

Ранее Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом – заявление поступило в суд 6 октября. Пара познакомилась в 2010 году и официально оформила отношения спустя два года. За время брака у них родилось четверо детей.

В 2022 году супруги пышно отметили десятилетие совместной жизни, однако в последние месяцы в СМИ все чаще появлялись слухи о проблемах в семье. По мнению жены актера Владимира Селиванова, Александры, причиной разрыва могла стать потеря эмоциональной близости между супругами.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

10:22:40 23-10-2025

Кому-то понадобился б/у силикон с четыреждым пробегом?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:23 23-10-2025

А Людмила Павловна Смирнова сегодня проехала остановку на трамвае

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:07 23-10-2025

И зачем я это прочитал?

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:12 23-10-2025

Гость (10:32:07 23-10-2025) И зачем я это прочитал?... Я еще и видео глянул...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:37:16 23-10-2025

Джиган грехи замаливает)))

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:30 23-10-2025

гость (10:37:16 23-10-2025) Джиган грехи замаливает)))... Конечно Джиган, че тут гадать, только вот почему-то ей это не понятно))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:25 23-10-2025

гость (10:37:16 23-10-2025) Джиган грехи замаливает)))... Джиган безгрешен. Что касается силиконовой модели человека - тут не всё так однозначно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:06 23-10-2025

Люди на СВО сражаются, а не наши дурью маются.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:03 23-10-2025

Напрокат взяла для съёмок.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:15 23-10-2025

да сама себе прислала наверное. Для повышения рейтинга в соцсетях

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:58 23-10-2025

а мы дружно поверим, в то, что анонимному богатею срочно понадобилась, баба с персональным детсадом

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:21 23-10-2025

Гость (11:06:58 23-10-2025) а мы дружно поверим, в то, что анонимному богатею срочно пон... Елена Беркова и Саша Грей тоже много чего эдакова вытворяли, и на них потом вполне нормально женились.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:45 23-10-2025

Гость (11:15:21 23-10-2025) Елена Беркова и Саша Грей тоже много чего эдакова вытворяли,... где беркова и где грей, а где эта мукла с патриарших прудов

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:19 23-10-2025

Он тогда продал свой дом,
Продал картины и кров
И на все деньги купил
Целое море цветов

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:10 23-10-2025

На фотках дети похожи на отца, и совсем не похожи на мать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:00 23-10-2025

А кто это такая? Зачем нам эта информация? Я так понимаю бывшая жена какого-то реперка?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:12 23-10-2025

Теперь я знаю, кто такая Оксана Самойлова.

  6 Нравится
Ответить
