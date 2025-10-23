"Сотни, а может, и тысячи роз". Загадочный незнакомец задарил Самойлову цветами
Квартира утонула в цветах
23 октября 2025, 10:15, ИА Амител
Квартира Оксаны Самойловой буквально утонула в цветах – блогер и предпринимательница рассказала, что утром 22 октября получила сотни, а, возможно, и тысячи роз от неизвестного поклонника.
«Просыпаюсь я сегодня с утра, пишут с ресепшена: "Вам доставка цветов". Я такая: "Ну, окей, поднимайте". А они мне: "Нет, для доставки нужен грузовой лифт". Пришлось делать заявку на него», – поделилась Оксана с подписчиками во "ВКонтакте".
По словам Самойловой, цветочный сюрприз оказался настолько масштабным, что работники едва смогли доставить композиции на этаж. Личность отправителя при этом остается загадкой. Блогер призналась, что не получила никаких записок или намеков, кто мог устроить такой "цветочный апокалипсис".
Ранее Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом – заявление поступило в суд 6 октября. Пара познакомилась в 2010 году и официально оформила отношения спустя два года. За время брака у них родилось четверо детей.
В 2022 году супруги пышно отметили десятилетие совместной жизни, однако в последние месяцы в СМИ все чаще появлялись слухи о проблемах в семье. По мнению жены актера Владимира Селиванова, Александры, причиной разрыва могла стать потеря эмоциональной близости между супругами.
10:22:40 23-10-2025
Кому-то понадобился б/у силикон с четыреждым пробегом?
10:29:23 23-10-2025
А Людмила Павловна Смирнова сегодня проехала остановку на трамвае
10:32:07 23-10-2025
И зачем я это прочитал?
11:13:12 23-10-2025
Гость (10:32:07 23-10-2025) И зачем я это прочитал?... Я еще и видео глянул...
10:37:16 23-10-2025
Джиган грехи замаливает)))
10:56:30 23-10-2025
гость (10:37:16 23-10-2025) Джиган грехи замаливает)))... Конечно Джиган, че тут гадать, только вот почему-то ей это не понятно))
11:03:25 23-10-2025
гость (10:37:16 23-10-2025) Джиган грехи замаливает)))... Джиган безгрешен. Что касается силиконовой модели человека - тут не всё так однозначно.
10:53:06 23-10-2025
Люди на СВО сражаются, а не наши дурью маются.
10:56:03 23-10-2025
Напрокат взяла для съёмок.
10:57:15 23-10-2025
да сама себе прислала наверное. Для повышения рейтинга в соцсетях
11:06:58 23-10-2025
а мы дружно поверим, в то, что анонимному богатею срочно понадобилась, баба с персональным детсадом
11:15:21 23-10-2025
Гость (11:06:58 23-10-2025) а мы дружно поверим, в то, что анонимному богатею срочно пон... Елена Беркова и Саша Грей тоже много чего эдакова вытворяли, и на них потом вполне нормально женились.
12:56:45 23-10-2025
Гость (11:15:21 23-10-2025) Елена Беркова и Саша Грей тоже много чего эдакова вытворяли,... где беркова и где грей, а где эта мукла с патриарших прудов
11:23:19 23-10-2025
Он тогда продал свой дом,
Продал картины и кров
И на все деньги купил
Целое море цветов
11:53:10 23-10-2025
На фотках дети похожи на отца, и совсем не похожи на мать.
12:06:00 23-10-2025
А кто это такая? Зачем нам эта информация? Я так понимаю бывшая жена какого-то реперка?
12:14:12 23-10-2025
Теперь я знаю, кто такая Оксана Самойлова.