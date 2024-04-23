Сотрудницу МФЦ, продававшую работу в Госдуме, отправили в колонию

Она убедила свою жертву в наличии обширнейших связей во властных и силовых структурах

23 апреля 2024, 13:16, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Москве суд отправил на три года в колонию общего режима бывшую сотрудницу МФЦ, которую признали виновной в особо крупном мошенничестве, пишет "Коммерсант".

"Сумела убедить свою знакомую в наличии обширнейших связей во властных и силовых структурах. Пообещала за солидное вознаграждение организовать ее назначение на работу в аппарат Госдумы, аферистка смогла выманить у жертвы более 6 млн рублей", – отмечает издание.

Стоит отметить, что знакомая переводила деньги частями и более двух лет – с декабря 2019-го по январь 2022 года.

В полицию жертва обратилась, поскольку долгожданное назначение так и не состоялось. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщили источники издания в силовых структурах, попытки торговли государственными должностями и званиями встречаются довольно часто. Большинство подобных предложений исходит именно от мошенников.