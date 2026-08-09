Спасатели провели профилактические рейды на водоемах и в поселке Барнаула

В городском управлении по делам ГОЧС призвали барнаульцев выбирать для купания только официально оборудованные места со спасательными постами

09 августа 2026, 19:38, ИА Амител

Рейд у воды / Фото: администрация Барнаула

8 августа в Барнауле специалисты проверили семь зон отдыха у воды. Одновременно профилактические мероприятия прошли на жилых территориях, расположенных рядом с лесом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Проверки безопасности на водоемах и соблюдения противопожарных требований проводятся в краевой столице на регулярной основе. На этот раз специалисты посетили в том числе четыре платных места отдыха.

В маршрут вошли пляж "Водный мир", зона отдыха на озере Пионерском в Ленточном бору, открытые бассейны "Бонус 21" и "Пул сайд". Кроме того, участники рейда обследовали Гребной канал на протоке Оби в Октябрьском районе, озеро Коралл в поселке Казенная Заимка и муниципальный пляж на острове Помазкин.

«На озере Коралл также дежурил мобильный пост аварийно-спасательного формирования. Нарушений при организации работы спасательных постов специалисты не обнаружили. С отдыхающими поговорили о правилах поведения возле воды и раздали им информационные памятки», — отметили в мэрии.

Еще один профилактический выезд состоялся в поселке Лесном Индустриального района. Территорию, расположенную возле лесного массива, обследовали совместно с сотрудниками государственного пожарного надзора МЧС России. Местным жителям напомнили о требованиях пожарной безопасности.

В городском управлении по делам ГОЧС призвали барнаульцев выбирать для купания только официально оборудованные места со спасательными постами. Находиться возле водоемов в состоянии опьянения запрещено, а дети во время отдыха у воды должны постоянно оставаться под присмотром взрослых.

При происшествии на воде необходимо обращаться по номеру 112. Также связаться с поисково-спасательным подразделением на акваториях можно по телефону 24-54-30, с ГИМС регионального управления МЧС — 26-90-97, с единой диспетчерской службой — 29-91-88. О пожаре следует сообщать по номерам 101 или 112.