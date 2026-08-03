Двое детей погибли на водоемах и один впал в кому за выходные в Алтайском крае

Несчастные случаи расследуют правоохранители

03 августа 2026, 17:50, ИА Амител

Купание запрещено / Купание / Река / Вода / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае за два дня погибли двое подростков, еще один ребенок впал в кому после купания в водоемах, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«1 августа в Поспелихинском районе утонул 17-летний подросток, который переплывал реку Вавилон. В этот же день в Новичихинском районе в озере утонул 17-летний юноша. 2 августа в городе Славгороде семья отдыхала возле неорганизованного для купания пруда. В какой-то момент находящаяся в водоеме восьмилетняя девочка ушла под воду. В настоящее время ребенок в состоянии комы находится в медицинском учреждении», — сообщили в ведомстве.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева в связи с происшествиями проводятся проверки причин и условий произошедшего, соблюдения федерального законодательства.

При наличии оснований будут прияты меры прокурорского реагирования. На контроль поставлено принятие процессуальных решений.