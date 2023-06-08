Смертельно опасный "Мистер Сидр" продолжают искать в Алтайском крае

Управление Роспотребнадзора призывает предпринимателей проявить бдительность

08 июня 2023, 14:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае специалисты Роспотребнадзора продолжают искать напиток "Мистер Сидр", после употребления которого умирают люди, сообщили нашему агентству в ведомстве.

Отмечается, что в адрес магазинов направили уведомления о недопущении реализации этого напитка на территории региона. В случае его обнаружения хозяйствующие субъекты должны немедленно остановить продажу этой продукции и уведомить региональное управление Роспотребнадзора.

"Просим предпринимательское сообщество проявить максимальную бдительность и ещё раз проверить товарные наименования находящейся в реализации алкогольной продукции", – отметили в ведомстве.

Как рассказали "Вести Алтай", у опасного сидра не было сертификатов качества, деклараций и прочих сопроводительных документов. Официально в регион его не завозили, но не исключены нелегальные поставки. Только за 7 июня специалисты проверили порядка 300 торговых точек, однако бутылок с опасным напитком не нашли. Всего на контроле управления находится более 1700 точек, реализующих слабоалкогольные напитки.

Накануне РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ писало, что число отравившихся суррогатным сидром достигло 96 человек, 30 из них скончались. Отравления были в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и других регионах.