Смертельно опасный "Мистер Сидр" продолжают искать в Алтайском крае
Управление Роспотребнадзора призывает предпринимателей проявить бдительность
08 июня 2023, 14:27, ИА Амител
В Алтайском крае специалисты Роспотребнадзора продолжают искать напиток "Мистер Сидр", после употребления которого умирают люди, сообщили нашему агентству в ведомстве.
Отмечается, что в адрес магазинов направили уведомления о недопущении реализации этого напитка на территории региона. В случае его обнаружения хозяйствующие субъекты должны немедленно остановить продажу этой продукции и уведомить региональное управление Роспотребнадзора.
"Просим предпринимательское сообщество проявить максимальную бдительность и ещё раз проверить товарные наименования находящейся в реализации алкогольной продукции", – отметили в ведомстве.
Как рассказали "Вести Алтай", у опасного сидра не было сертификатов качества, деклараций и прочих сопроводительных документов. Официально в регион его не завозили, но не исключены нелегальные поставки. Только за 7 июня специалисты проверили порядка 300 торговых точек, однако бутылок с опасным напитком не нашли. Всего на контроле управления находится более 1700 точек, реализующих слабоалкогольные напитки.
Накануне РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ писало, что число отравившихся суррогатным сидром достигло 96 человек, 30 из них скончались. Отравления были в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и других регионах.
15:32:58 08-06-2023
У нас в барнаульских магазинах есть какие-то подозрительные напитки самарского производства в небольших бутылочках. На полках, где пиво, энергетики, джинтоники. Что-то слабоалкогольное с разными вкусами, вишневым, ананасным и проч. Проверили бы.
15:38:17 08-06-2023
Гость (15:32:58 08-06-2023) У нас в барнаульских магазинах есть какие-то подозрительные ... а в чем их подозрительность?
16:04:15 08-06-2023
а в чем их подозрительность? После сообщений про отравления вчера нарочно обратили внимание на полки со слабоалкогольными напитками. Название на иностранном языке, непонятно, что за вид алкоголя. Сбоку мелкая надпись на русском, ещё и буквы в цвет фона, сливаются, с трудом удалось прочитать, что изготовлено в Самаре.
16:17:48 08-06-2023
Гость (16:04:15 08-06-2023) а в чем их подозрительность? После сообщений про отравления... 1 Название на иностранном языке... Даже на водке название на английском пишут 2.непонятно, что за вид алкоголя... не правда. написано 3.ещё и буквы в цвет фона, сливаются... дизайнер дальтоник. только и всего
19:34:34 08-06-2023
Гость (16:04:15 08-06-2023) а в чем их подозрительность? После сообщений про отравления... А зачем рассматривали? Прикупить? Пейте пиво Аффлигем, могу сказать, где купить.
16:28:05 08-06-2023
Гость (15:32:58 08-06-2023) У нас в барнаульских магазинах есть какие-то подозрительные ... А бутылочки- то пластиковые или стеклянные?
17:29:43 08-06-2023
Гость (16:28:05 08-06-2023) А бутылочки- то пластиковые или стеклянные?... сходите посмотрите
19:22:52 08-06-2023
разными вкусами, вишневым, ананасным и проч. Проверили бы----- молодежь давно их уже проверила. Можете и вы пробовать)) Мне не понравилось.
19:26:06 08-06-2023
1 Название на иностранном языке...------- ооооооо, маразм крепчал))
07:54:24 09-06-2023
ну и зачем вводили систему маркировки пищевой продукции, если суррогат свободно попал на прилавки? Сертификатов нет, документов нет. Как вообще этот продукт попал в магазины? не хотят с этим побороться наши доблестные правоохранители? Наверняка знают где находятся все подпольные цеха и кто хозяин. или это кто надо хозяин?