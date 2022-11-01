БК «Барнаул» проиграл ижевскому «Куполу-Родникам»

БК «Барнаул» проиграл в Ижевске. Очередной матч чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги против местной команды «Купол-Родники» состоялся 31 октября и завершился со счётом 76:90 (22:23, 25:32, 10:20, 19:15).

Самым результативным в составе «Барнаула» стал Алимджан Федюшин, который набрал 22 очка.

После неудачи в Ижевске команда Олега Тена занимает в турнирной таблице предпоследнее, 14 место.

Следующий матч «Барнаул» вновь проведёт в гостях. 17 ноября соперником алтайских баскетболистов станет «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.