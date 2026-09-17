Если туроператор изменил условия, путешественник может вернуть все средства

17 сентября 2026, 09:30, ИА Амител

Туризм, турпоток, Алтай / Фото: amic.ru

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) разъяснили условия, при которых путешественник имеет право на полный возврат средств за зарубежную поездку. Об этом пишет РИА Новости.

"Существует несколько законных оснований, когда возврат возможен в полном объеме. В том числе — когда происходит изменение существенных условий договора по инициативе туроператора до начала поездки. Но это не касается обстоятельств непреодолимой силы, за которые туроператор отвечать не может: закрытие аэропорта, отмена рейса, экстренное закрытие отеля", — предупредили в АТОР.

Оснований для полного возврата оплаты может быть несколько. Например, если туроператор в одностороннем порядке существенно изменил параметры поездки без согласия клиента.

При аннуляции брони за несколько месяцев до вылета вероятность полного возврата повышается, так как у принимающей стороны и авиакомпаний еще не возникли фактические расходы или штрафные санкции перед партнерами. Однако итоговое решение всегда зависит от конкретных пунктов договора с агентством.

В этих случаях тоже можно рассчитывать на возврат всех средств:

официальный отказ в визе — при наличии документального подтверждения от консульства турист может претендовать на полную компенсацию;

запрет на выезд из страны — если россиянина не выпустили за границу по решению государственных органов без очевидных законных причин;

юридическая необходимость — наличие официальной судебной повестки, согласно которой гражданин должен явиться в суд в качестве свидетеля, эксперта или потерпевшего;

форс-мажорные обстоятельства — возврат оформляется в полном объеме, если в стране или конкретном регионе отдыха введен режим чрезвычайной ситуации (стихийное бедствие, военные действия, эпидемия).

В АТОР подчеркивают, что в большинстве этих случаев необходимо предоставить официальные документы: копии отказа в визе, судебного уведомления или постановления пограничной службы.