Более 60% школьников рискуют получить "текстовую шею" из-за гаджетов

У еще большей доли детей наблюдается хотя бы один признак нарушения осанки или снижения зрения

17 сентября 2026, 09:45, ИА Амител

Ребенок за компьютером / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Большинство российских школьников в возрасте 12–14 лет проводят от четырех до десяти часов в сутки за экранами смартфонов и компьютеров. При этом лишь 8% подростков делают зарядку на регулярной основе, показало исследование, проведенное доцентом кафедры здоровьесбережения РГПУ им. А. И. Герцена Еленой Колтыгиной.

"С появлением гаджетов резко сократилась двигательная активность детей школьного возраста по сравнению с предыдущими десятилетиями. Такой образ жизни ведет к снижению функциональных возможностей школьника и развитию гиподинамии. Он же повышает риск появления переутомления", — рассказала Елена Колтыгина.

Опрос учеников 6–8-х классов выявил прямую связь между использованием гаджетов и состоянием здоровья:

у 61% респондентов наблюдаются симптомы дискомфорта в глазах (сухость, резь);

столько же подростков имеют хотя бы один признак нарушения осанки или снижения зрения;

только 36% детей ограничивают экранное время четырьмя часами, из них менее двух часов используют устройства всего 7%.

Эксперт отмечает опасную тенденцию — сочетание офтальмологических проблем с патологиями позвоночника. Примерно в 80% случаев у школьников с ухудшающимся зрением диагностируются и заболевания опорно-двигательного аппарата. Это значительно выше показателей прошлых лет.

Что такое синдром "текстовой шеи"?

"Все чаще мы видим у детей так называемый синдром "текстовой шеи". Если часами смотреть в смартфон с вытянутой вперед головой, возникает дисбаланс мышц, нагрузка на шею растет в несколько раз. В результате чаще могут появляться головная боль, боли в спине и шее. При несоблюдении ортопедического режима возможны боли в затылке, утомление мышц, дискомфорт при распрямлении спины. Это ведет к нарушению осанки", — отметила эксперт.

Для предотвращения сколиоза, плоскостопия и "текстовой шеи" специалисты рекомендуют внедрять ортопедическую культуру. Она включает не только информирование о правильной посадке, но и соблюдение статико-динамического режима для снижения нагрузки на позвоночник.

Ортопедический режим — это комплекс мероприятий для нормального развития опорно-двигательного аппарата. Он предупреждает сколиоз, плоскостопие, сохраняет функциональную способность ребенка и снижает нагрузку на позвоночник. Одно из главных средств профилактики — правильная организация статико-динамического режима, который регулирует нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Длительное нахождение в неправильных позах, положение головы с наклоном вперед при использовании телефона негативно влияют на осанку.

Рекомендации эксперта

Елена Колтыгина подчеркивает, что физкультуры недостаточно — необходима ежедневная профилактика:

правило "20-20-20" — каждые 20 минут работы необходимо делать перерыв на 20 секунд, переводя взгляд на объект в 20 футах (около шести метров) и выполняя 20 морганий для увлажнения роговицы;

эргономика рабочего места — монитор должен находиться строго на уровне глаз, чтобы исключить наклон головы вперед. Локти лежат на столе под прямым углом;

"глубокая посадка" — спина плотно прижата к спинке стула, на сиденье располагаются две трети бедра; ноги согнуты в коленях и голеностопах под углом 90 градусов. Запрещено сидеть на ногах, поджимать их под себя или сутулиться;

пример взрослых — навык правильной посадки формируется через подражание родителям и учителям.

По словам доцента, несоблюдение этих правил превращает цифровую гигиену в фактор риска, напрямую ведущий к хроническим болям в шейном отделе и прогрессирующей близорукости.