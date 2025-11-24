НОВОСТИОбщество

Средняя пенсия в Алтайском крае превысила 21,4 тысячи рублей

За год пенсии выросли на 250 рублей

24 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
По данным регионального отделения Социального фонда России, средний размер пенсий на 1 ноября 2025 года составляет 21 481 рубль, что превышает уровень начала года, пишет ngs22.ru.

Особое внимание в СФР уделяют поддержке неработающих пенсионеров с низкими доходами. Все, чье материальное обеспечение не достигает прожиточного минимума (13 573 рубля в Алтайском крае), автоматически получают социальную доплату – федеральную.

Также в фонде отметили, что в 2025 году не зафиксировано ни одной жалобы на задержку выплат, включая пенсии, пособия по инвалидности и уходу. При этом значительно выросла доля дистанционного взаимодействия: за десять месяцев через интернет поступило 554 323 обращения, тогда как лично в отделениях приняли только 123 874 жителя. 

Ранее в Госдуме объяснили, как пожилые россияне могут увеличить пенсию в два раза.

Алтайский край пенсии

Комментарии 8

Avatar Picture
Джек

14:32:17 24-11-2025

Вот «зажируют» пенсионеры… и в рестораны смогут ходить, и путешествовать, и копить получится. Прекрасное государство))))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон

14:51:17 24-11-2025

Позор. За год пенсии выросли на 250 рублей... А инфляция сожрала 3000. И чему тут гордиться?

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антоше

16:12:44 24-11-2025

Антон (14:51:17 24-11-2025) Позор. За год пенсии выросли на 250 рублей... А инфляция сож... Вот среди таких как ты и находят тех, кто поджигает военкоматы, а теперь и поезда готов пускать под откос

  -29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

09:33:37 25-11-2025

Антоше (16:12:44 24-11-2025) Вот среди таких как ты и находят тех, кто поджигает военком... А среди таких как ты находятся те кто с наворованными деньгами бежит отсюда в израиль или америку,до этого стуча себя здесь в грудь и прикидываясь патриотом.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:09 24-11-2025

Позорняк какой !! 21 тысяча пенсия. Браво стране

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:51:13 24-11-2025

в Алтайском крае большинство пенсионеров получают пенсию меньше 15 тыс. Когда опубликуют данные точные, а не средний вариант? Количество пенсионеров - 14 тыс, сколько пенсов - 15 тыс, сколько пенсов - 16 тыс, и т.д. Ведь эти данные не закрытые. Просто не публикуют, чтобы депутатам и чиновникам стыдно не было перед пенсионерами за свои доходы

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:17 24-11-2025

гость (15:51:13 24-11-2025) в Алтайском крае большинство пенсионеров получают пенсию мен... С уверенностью можно сказать, что никогда такого не будет. Ибо эффект может быть непредсказуемым. А вообще конечно стыд и позор, что в одной из богатейших стран мира зарплаты и пенсии на уровне беднейших стран Африки.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:43 24-11-2025

"По данным регионального отделения Социального фонда России, средний размер пенсий на 1 ноября 2025 года составляет 21 481 рубль". И не в чем себе не отказывайте!

  7 Нравится
Ответить
