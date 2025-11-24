Средняя пенсия в Алтайском крае превысила 21,4 тысячи рублей
За год пенсии выросли на 250 рублей
24 ноября 2025, 14:30, ИА Амител
По данным регионального отделения Социального фонда России, средний размер пенсий на 1 ноября 2025 года составляет 21 481 рубль, что превышает уровень начала года, пишет ngs22.ru.
Особое внимание в СФР уделяют поддержке неработающих пенсионеров с низкими доходами. Все, чье материальное обеспечение не достигает прожиточного минимума (13 573 рубля в Алтайском крае), автоматически получают социальную доплату – федеральную.
Также в фонде отметили, что в 2025 году не зафиксировано ни одной жалобы на задержку выплат, включая пенсии, пособия по инвалидности и уходу. При этом значительно выросла доля дистанционного взаимодействия: за десять месяцев через интернет поступило 554 323 обращения, тогда как лично в отделениях приняли только 123 874 жителя.
Ранее в Госдуме объяснили, как пожилые россияне могут увеличить пенсию в два раза.
14:32:17 24-11-2025
Вот «зажируют» пенсионеры… и в рестораны смогут ходить, и путешествовать, и копить получится. Прекрасное государство))))
14:51:17 24-11-2025
Позор. За год пенсии выросли на 250 рублей... А инфляция сожрала 3000. И чему тут гордиться?
16:12:44 24-11-2025
Антон (14:51:17 24-11-2025) Позор. За год пенсии выросли на 250 рублей... А инфляция сож... Вот среди таких как ты и находят тех, кто поджигает военкоматы, а теперь и поезда готов пускать под откос
09:33:37 25-11-2025
Антоше (16:12:44 24-11-2025) Вот среди таких как ты и находят тех, кто поджигает военком... А среди таких как ты находятся те кто с наворованными деньгами бежит отсюда в израиль или америку,до этого стуча себя здесь в грудь и прикидываясь патриотом.
15:20:09 24-11-2025
Позорняк какой !! 21 тысяча пенсия. Браво стране
15:51:13 24-11-2025
в Алтайском крае большинство пенсионеров получают пенсию меньше 15 тыс. Когда опубликуют данные точные, а не средний вариант? Количество пенсионеров - 14 тыс, сколько пенсов - 15 тыс, сколько пенсов - 16 тыс, и т.д. Ведь эти данные не закрытые. Просто не публикуют, чтобы депутатам и чиновникам стыдно не было перед пенсионерами за свои доходы
16:45:17 24-11-2025
гость (15:51:13 24-11-2025) в Алтайском крае большинство пенсионеров получают пенсию мен... С уверенностью можно сказать, что никогда такого не будет. Ибо эффект может быть непредсказуемым. А вообще конечно стыд и позор, что в одной из богатейших стран мира зарплаты и пенсии на уровне беднейших стран Африки.
19:06:43 24-11-2025
"По данным регионального отделения Социального фонда России, средний размер пенсий на 1 ноября 2025 года составляет 21 481 рубль". И не в чем себе не отказывайте!