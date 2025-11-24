Средняя пенсия в Алтайском крае превысила 21,4 тысячи рублей

За год пенсии выросли на 250 рублей

24 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По данным регионального отделения Социального фонда России, средний размер пенсий на 1 ноября 2025 года составляет 21 481 рубль, что превышает уровень начала года, пишет ngs22.ru.

Особое внимание в СФР уделяют поддержке неработающих пенсионеров с низкими доходами. Все, чье материальное обеспечение не достигает прожиточного минимума (13 573 рубля в Алтайском крае), автоматически получают социальную доплату – федеральную.

Также в фонде отметили, что в 2025 году не зафиксировано ни одной жалобы на задержку выплат, включая пенсии, пособия по инвалидности и уходу. При этом значительно выросла доля дистанционного взаимодействия: за десять месяцев через интернет поступило 554 323 обращения, тогда как лично в отделениях приняли только 123 874 жителя.

