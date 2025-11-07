Январские пенсии россиянам выплатят досрочно
Если выплаты приходятся на выходные или праздничные дни, то их переводят в последний рабочий день перед праздниками
07 ноября 2025, 17:45, ИА Амител
Пенсионеры России получат январские выплаты досрочно – в последний рабочий день 2025 года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
«С учетом длинных выходных пенсию в повышенном размере за январь большинство россиян получат в последний рабочий день декабря – он придется на 30 декабря 2025 года», – уточнила депутат.
Она пояснила, что согласно установленным правилам, если выплаты приходятся на выходные или праздничные дни, то их переводят в последний рабочий день перед праздниками. Это касается всех, кто обычно получает пенсию с 1-го по 11-е число месяца.
«Таким образом, в декабре люди получат пенсию дважды: за декабрь и за январь. Это же касается и получателей социальных и военных пенсий, а также всех получателей заработных плат, у кого выплата приходится на период с 1 по 11 января», – добавила Бессараб.
Депутат также напомнила о предстоящей индексации пенсий: с января 2026 года страховые пенсии будут увеличены на 7,6%. Повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров – всего около 38 миллионов человек.
Опять всё скупят устроят дефицит и инфляцию. Ни чему нас жизнь не учит
19:09:41 07-11-2025
Гость (17:54:43 07-11-2025) Опять всё скупят устроят дефицит и инфляцию. Ни чему нас жиз... че можно СКУПИТЬ на эти копейки?
19:57:21 07-11-2025
Гость (19:09:41 07-11-2025) че можно СКУПИТЬ на эти копейки?... Ну как , вы уезжали из страны на какое-то время видимо. В прошлый раз масло сливочное и яйца всё скупили. Аж завозить пришлось из дружественных и не очень стран. Оно нам надо?
05:56:50 08-11-2025
Гость (17:54:43 07-11-2025) Опять всё скупят устроят дефицит и инфляцию. Ни чему нас жиз... Школьников ага, оно и видно, не учит.
05:56:16 08-11-2025
Госдума еще и платежи пенсий курирует? Эка заботливые какие, прям умиление)