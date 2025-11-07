Январские пенсии россиянам выплатят досрочно

Если выплаты приходятся на выходные или праздничные дни, то их переводят в последний рабочий день перед праздниками

07 ноября 2025, 17:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пенсионеры России получат январские выплаты досрочно – в последний рабочий день 2025 года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

«С учетом длинных выходных пенсию в повышенном размере за январь большинство россиян получат в последний рабочий день декабря – он придется на 30 декабря 2025 года», – уточнила депутат.

Она пояснила, что согласно установленным правилам, если выплаты приходятся на выходные или праздничные дни, то их переводят в последний рабочий день перед праздниками. Это касается всех, кто обычно получает пенсию с 1-го по 11-е число месяца.

«Таким образом, в декабре люди получат пенсию дважды: за декабрь и за январь. Это же касается и получателей социальных и военных пенсий, а также всех получателей заработных плат, у кого выплата приходится на период с 1 по 11 января», – добавила Бессараб.

Депутат также напомнила о предстоящей индексации пенсий: с января 2026 года страховые пенсии будут увеличены на 7,6%. Повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров – всего около 38 миллионов человек.