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США готовят новые антироссийские санкции

Президент Дональд Трамп уже дал согласие

04 июня 2026, 09:46, ИА Амител

Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru
Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Белый дом совместно с офисом сенатора Линдси Грэма* разрабатывает законопроект о новых антироссийских санкциях, сообщает "Абзац". Президент Дональд Трамп уже дал согласие на эту работу, сейчас согласовываются окончательные формулировки.

По словам самого Грэма, проект пользуется "огромной двухпартийной поддержкой" и находится на финальной стадии.

Параллельно Вашингтон во второй раз продлил разрешение на продажу российской нефти, загруженной на танкеры. В Минфине США пояснили, что отсрочка необходима для разгрузки мирового рынка на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

       

Комментарии 5

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Холмс

10:09:15 04-06-2026

сша планируют прибалтам дать ядерное оружие, финам дать ядерное оружие, полякам дать ядерное оружие
нам бы надо кубинцам запланировать дать орешник с ядерной начинкой тоже, мексиканцам можно тооже рассмотреть дать такое оружие

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гость

16:10:21 04-06-2026

Холмс (10:09:15 04-06-2026) сша планируют прибалтам дать ядерное оружие, финам дать ядер... Запланировать мы можем - на 30 год.

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Гость

10:18:08 04-06-2026

Президент Дональд Трамп уже дал согласие ----а посетивший Старобельск журналист из США Хелали попросил у Путина гражданство РФ

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Шинник

10:20:55 04-06-2026

положим в пакет с пакетами

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Гость

11:58:40 04-06-2026

Шинник (10:20:55 04-06-2026) положим в пакет с пакетами... И сверху наложим...

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