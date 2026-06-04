США готовят новые антироссийские санкции
Президент Дональд Трамп уже дал согласие
04 июня 2026, 09:46, ИА Амител
Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru
Белый дом совместно с офисом сенатора Линдси Грэма* разрабатывает законопроект о новых антироссийских санкциях, сообщает "Абзац". Президент Дональд Трамп уже дал согласие на эту работу, сейчас согласовываются окончательные формулировки.
По словам самого Грэма, проект пользуется "огромной двухпартийной поддержкой" и находится на финальной стадии.
Параллельно Вашингтон во второй раз продлил разрешение на продажу российской нефти, загруженной на танкеры. В Минфине США пояснили, что отсрочка необходима для разгрузки мирового рынка на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
10:09:15 04-06-2026
сша планируют прибалтам дать ядерное оружие, финам дать ядерное оружие, полякам дать ядерное оружие
нам бы надо кубинцам запланировать дать орешник с ядерной начинкой тоже, мексиканцам можно тооже рассмотреть дать такое оружие
16:10:21 04-06-2026
Холмс (10:09:15 04-06-2026) сша планируют прибалтам дать ядерное оружие, финам дать ядер... Запланировать мы можем - на 30 год.
10:18:08 04-06-2026
Президент Дональд Трамп уже дал согласие ----а посетивший Старобельск журналист из США Хелали попросил у Путина гражданство РФ
10:20:55 04-06-2026
положим в пакет с пакетами
11:58:40 04-06-2026
Шинник (10:20:55 04-06-2026) положим в пакет с пакетами... И сверху наложим...