США готовят новые антироссийские санкции

Президент Дональд Трамп уже дал согласие

04 июня 2026, 09:46, ИА Амител

Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Белый дом совместно с офисом сенатора Линдси Грэма* разрабатывает законопроект о новых антироссийских санкциях, сообщает "Абзац". Президент Дональд Трамп уже дал согласие на эту работу, сейчас согласовываются окончательные формулировки.

По словам самого Грэма, проект пользуется "огромной двухпартийной поддержкой" и находится на финальной стадии.

Параллельно Вашингтон во второй раз продлил разрешение на продажу российской нефти, загруженной на танкеры. В Минфине США пояснили, что отсрочка необходима для разгрузки мирового рынка на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов