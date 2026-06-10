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США объявили об ударах по Ирану в ответ на сбитый вертолет

Центральное командование ВС США называет удары "пропорциональным ответом на иранскую агрессию"

10 июня 2026, 09:00, ИА Амител

Армия Ирана / Иран / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Армия Ирана / Иран / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

США начали наносить удары по Ирану в ответ на сбитый вертолет Apache, сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов.

«Эта миссия является пропорциональным ответом на неоправданную иранскую агрессию», — отмечается в заявлении командования в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. Он отмечал, что Соединенные Штаты должны ответить на эту атаку. По его словам, оба пилота потерпевшего крушения вертолета находятся в безопасности и не пострадали.

США Политика Иран
       

Комментарии 13

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Гость

09:21:27 10-06-2026

обещать ещё не значит жениться...

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Внимательный из Б

09:27:14 10-06-2026

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолетом Apache.

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Гость

09:41:16 10-06-2026

Внимательный из Б (09:27:14 10-06-2026) НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Центральное командование ВС США (... Дак и что по итогу с Ираном? есть еще на карте ?

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Внимательный из Б

09:48:14 10-06-2026

Гость (09:41:16 10-06-2026) Дак и что по итогу с Ираном? есть еще на карте ?... А куда он денется?

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Мусик

09:38:38 10-06-2026

это надолго

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Гость

10:24:29 10-06-2026

Это надо уметь сбить вертолет, чтобы никто в вертолете не пострадал. Может и США также ударили по Ирану

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Гость

10:47:52 10-06-2026

Гость (10:24:29 10-06-2026) Это надо уметь сбить вертолет, чтобы никто в вертолете не по... Дак написали же, сбили над заливом...
Те увидели что на них дрон летит, они снизились и выпрыгнули в воду.
Америкосовская техника сильно примитивная, у них ни теплоловушек нет , ни оружия на борту, ни радаров- только пестики у летчиков.
Ну а с пестиков дрон не собьешь.

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Служивый

11:25:04 10-06-2026

Гость (10:47:52 10-06-2026) Дак написали же, сбили над заливом...Те увидели что на н... Это у апача нету теплоловушек , ни оружия на борту, ни радаров, а только пестики у летчиков? Да вы батенька спец в вооружении. Сколько лет на диване экспертом?

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не Фенимор Купер.

11:49:46 10-06-2026

Служивый (11:25:04 10-06-2026) Это у апача нету теплоловушек , ни оружия на борту, ни радар... у настоящих апачей-томагавки, копья и ножи.

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Гость

11:59:01 10-06-2026

Служивый (11:25:04 10-06-2026) Это у апача нету теплоловушек , ни оружия на борту, ни радар... Мы читаем статью и делаем выводы
Либо летчики были пьяные, либо все оружие продали на лево .
Либо первый раз сели в вертолет и не знали какие кнопки жать.
Либо предохранитель на 5 ампер сгорел который за все оружие отвечает.
логика просто

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Гость

11:22:29 10-06-2026

выпрыгнули в воду - и доплыли до берега пролива, который со всех сторон контролируется Ираном

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Гость

12:15:29 10-06-2026

Гость (11:22:29 10-06-2026) выпрыгнули в воду - и доплыли до берега пролива, который со ... их подлодка всплыла и забрала или косу нашли как в Бриллиантовой руке.
или лодка иранская за пестики до берега подкинула.

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Гость

12:36:42 10-06-2026

Иранцы им денег на телефоны закинули , те вертолет и затопили , а сами на надувной лодке доплыли

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