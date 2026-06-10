США объявили об ударах по Ирану в ответ на сбитый вертолет
Центральное командование ВС США называет удары "пропорциональным ответом на иранскую агрессию"
10 июня 2026, 09:00, ИА Амител
Армия Ирана / Иран / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
США начали наносить удары по Ирану в ответ на сбитый вертолет Apache, сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов.
«Эта миссия является пропорциональным ответом на неоправданную иранскую агрессию», — отмечается в заявлении командования в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. Он отмечал, что Соединенные Штаты должны ответить на эту атаку. По его словам, оба пилота потерпевшего крушения вертолета находятся в безопасности и не пострадали.
09:21:27 10-06-2026
обещать ещё не значит жениться...
09:27:14 10-06-2026
НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолетом Apache.
09:41:16 10-06-2026
Внимательный из Б (09:27:14 10-06-2026) НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Центральное командование ВС США (... Дак и что по итогу с Ираном? есть еще на карте ?
09:48:14 10-06-2026
Гость (09:41:16 10-06-2026) Дак и что по итогу с Ираном? есть еще на карте ?... А куда он денется?
09:38:38 10-06-2026
это надолго
10:24:29 10-06-2026
Это надо уметь сбить вертолет, чтобы никто в вертолете не пострадал. Может и США также ударили по Ирану
10:47:52 10-06-2026
Гость (10:24:29 10-06-2026) Это надо уметь сбить вертолет, чтобы никто в вертолете не по... Дак написали же, сбили над заливом...
Те увидели что на них дрон летит, они снизились и выпрыгнули в воду.
Америкосовская техника сильно примитивная, у них ни теплоловушек нет , ни оружия на борту, ни радаров- только пестики у летчиков.
Ну а с пестиков дрон не собьешь.
11:25:04 10-06-2026
Гость (10:47:52 10-06-2026) Дак написали же, сбили над заливом...Те увидели что на н... Это у апача нету теплоловушек , ни оружия на борту, ни радаров, а только пестики у летчиков? Да вы батенька спец в вооружении. Сколько лет на диване экспертом?
11:49:46 10-06-2026
Служивый (11:25:04 10-06-2026) Это у апача нету теплоловушек , ни оружия на борту, ни радар... у настоящих апачей-томагавки, копья и ножи.
11:59:01 10-06-2026
Служивый (11:25:04 10-06-2026) Это у апача нету теплоловушек , ни оружия на борту, ни радар... Мы читаем статью и делаем выводы
Либо летчики были пьяные, либо все оружие продали на лево .
Либо первый раз сели в вертолет и не знали какие кнопки жать.
Либо предохранитель на 5 ампер сгорел который за все оружие отвечает.
логика просто
11:22:29 10-06-2026
выпрыгнули в воду - и доплыли до берега пролива, который со всех сторон контролируется Ираном
12:15:29 10-06-2026
Гость (11:22:29 10-06-2026) выпрыгнули в воду - и доплыли до берега пролива, который со ... их подлодка всплыла и забрала или косу нашли как в Бриллиантовой руке.
или лодка иранская за пестики до берега подкинула.
12:36:42 10-06-2026
Иранцы им денег на телефоны закинули , те вертолет и затопили , а сами на надувной лодке доплыли