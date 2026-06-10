США объявили об ударах по Ирану в ответ на сбитый вертолет

Центральное командование ВС США называет удары "пропорциональным ответом на иранскую агрессию"

10 июня 2026, 09:00, ИА Амител

Армия Ирана / Иран / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

США начали наносить удары по Ирану в ответ на сбитый вертолет Apache, сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов.

«Эта миссия является пропорциональным ответом на неоправданную иранскую агрессию», — отмечается в заявлении командования в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. Он отмечал, что Соединенные Штаты должны ответить на эту атаку. По его словам, оба пилота потерпевшего крушения вертолета находятся в безопасности и не пострадали.