Стала известна возможная дата открытия нового терминала аэропорта Барнаула
Долгожданное событие произойдет в ближайшие дни
20 июля 2026, 13:40, ИА Амител
Новый терминал в аэропорту Барнаула откроют до конца июля. Как пишет "Толк", мероприятие запланировали на пятницу, 24 июля. Однако, как сообщили источники amic.ru, определенной даты пока еще нет, но произойдет это в ближайшие дни.
Изначально о планах сдать объект летом 2026 года заявил директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко еще в конце марта на расширенном совещании регионального Минтранса. Однако позже появлялась информация о возможном переносе сроков.
Строительство началось в ноябре 2023 года. По контракту инвестора ("Новапорт Холдинг") с подрядчиком на возведение отводилось 22 месяца. Объект должны были сдать к октябрю 2025-го, однако к концу прошлого года терминал был готов лишь на 80%. По соглашению между правительством края и холдингом "Новапорт" терминал необходимо было открыть к 14 марта 2026 года.
О новом терминале?
Новый терминал предназначен для обслуживания рейсов внутри страны. Площадь здания составляет 9788 квадратных метров. Аэровокзальный комплекс сможет обслуживать до 600 человек в час.
Напомним, новый терминал барнаульского аэропорта уже прошел проверку Ростехнадзора.
Также получено разрешение от Росавиации, что позволяет ввести новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий в эксплуатацию.
14:02:58 20-07-2026
Только бы не вспышки на солнце или ещё какие форс-мажоры
14:59:31 20-07-2026
Ну теперь ждем увеличения количества рейсов из Барнаула, задолбало уже в Нск мотаться
07:21:53 21-07-2026
Гость (14:59:31 20-07-2026) Ну теперь ждем увеличения количества рейсов из Барнаула, зад... Ну это не от здания аэропорта зависит.
18:20:22 20-07-2026
Надеюсь, что в Китай будет рейс. Большинство рейсов не интересны.
01:13:22 21-07-2026
Гость (18:20:22 20-07-2026) Надеюсь, что в Китай будет рейс. Большинство рейсов не интер...
Меня тоже, но этот терминал для ВНУТРЕННИХ рейсов. Мы ещё вроде не стали частью Китая)
03:44:12 21-07-2026
Гость (18:20:22 20-07-2026) Надеюсь, что в Китай будет рейс. Большинство рейсов не интер... Новый терминал предназначен для обслуживания рейсов внутри страны
11:42:01 21-07-2026
По логике вещей, инвестор как-то подразумевает "отбить" вложенные инвестиции и получать прибыль. И, надо полагать, эта прибыль будет "зашита" в аэропортовый сбор. Т.е. билеты из Барнаула на все авиакомпании станут ещё дороже, чем были. А были они и так конскими...
11:52:14 21-07-2026
Опять же, рассуждая теоретически, аэропортовый сбор мог бы стать ниже, если бы из Барнаула стали летать чаще, т.е. большее количество пассажиров. Но это связано не с новым зданием аэропорта, а с покупательной способностью, т.е. уровнем жизни в крае.
А посторонним пассажирам зачем летать в Барнаул, если АБК развалил всю местную авиацию за годы правления. Теперь есть аэропорт Горно-Алтайск, а Барнаул ещё больше превращается в "столицу" мира. Третьего.
Между прочим, "День поля" хорошая заявка на пассажиропоток в новых реалиях. Но раз в году это ничтожно мало. Таких мероприятий должно быть в разы больше...
Но краевые и городские головы тревожит не это, а какой-нибудь очередной Арбат или ёлка на Сахарова...
16:18:59 21-07-2026
Самое востребованное время вылета - утро. Но в этот период старый терминал Барнаула перегружен. Одновременно вести 2-3 рейса нереально. Кроме того , чем больше будет рейсов, тем меньше аэропортовые сборы. Что сделает рентабельными перевозки внутри Сибирского региона, а они очень востребованы. Т.к. многие направления могут быть осуществимыми только через Москву. Кроме пассажиропотока увеличится и доля авиа доставки грузов. И в перспективе - рост местных рейсов внутри Алтайского края.
17:11:01 21-07-2026
Гость (16:18:59 21-07-2026) Самое востребованное время вылета - утро. Но в этот период с... Где то я уже слышал про подобное.
Но там название другое было — Нью-Васюки.
Спасибо, Кэп(итан Очевидность) — чем больше рейсов, тем меньше сбор. Только где взять их? Пока, с учётом санкций, авиакомпании с трудом закрывают дыры и на существующие рейсы.
А новое направление это и флот и инфраструктура, а они на пустом месте не вырастают...
18:52:55 05-08-2026
Ну и что, как там открытие в июле поживает?))
Опять перенос