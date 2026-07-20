Долгожданное событие произойдет в ближайшие дни

20 июля 2026, 13:40, ИА Амител

Новый терминал аэропорта Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый терминал в аэропорту Барнаула откроют до конца июля. Как пишет "Толк", мероприятие запланировали на пятницу, 24 июля. Однако, как сообщили источники amic.ru, определенной даты пока еще нет, но произойдет это в ближайшие дни.

Изначально о планах сдать объект летом 2026 года заявил директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко еще в конце марта на расширенном совещании регионального Минтранса. Однако позже появлялась информация о возможном переносе сроков.

Строительство началось в ноябре 2023 года. По контракту инвестора ("Новапорт Холдинг") с подрядчиком на возведение отводилось 22 месяца. Объект должны были сдать к октябрю 2025-го, однако к концу прошлого года терминал был готов лишь на 80%. По соглашению между правительством края и холдингом "Новапорт" терминал необходимо было открыть к 14 марта 2026 года.

О новом терминале?

Новый терминал предназначен для обслуживания рейсов внутри страны. Площадь здания составляет 9788 квадратных метров. Аэровокзальный комплекс сможет обслуживать до 600 человек в час.

Напомним, новый терминал барнаульского аэропорта уже прошел проверку Ростехнадзора.

Также получено разрешение от Росавиации, что позволяет ввести новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий в эксплуатацию.