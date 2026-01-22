Новый терминал барнаульского аэропорта должны достроить в марте 2026 года

Сейчас объект готов на 85%

22 января 2026, 15:35, ИА Амител

Строительство нового терминала аэропорта Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый аэровокзальный комплекс в аэропорту Барнаула планируют ввести в эксплуатацию в марте 2026 года. Об этом сообщает ngs22.ru со ссылкой на Минтранс Алтайского края.

На данный момент объект вместе с сопутствующей инфраструктурой готовы на 85%. Сейчас работники устанавливают инженерные системы, занимаются отделкой и благоустройством.

«В завершающей стадии находится монтаж декоративных фасадных элементов, в следующем месяце здание полностью приобретет свой проектный облик. Приобретено необходимое для эксплуатации терминала оборудование», – заявили в министерстве.

Новый терминал представляет собой трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. м. На первом этаже будут зоны входного досмотра и регистрации пассажиров, обработки и выдачи багажа. На втором сделают зону предполетного досмотра, галерею прилета, зал ожидания и служебные помещения. На третьем разместят зоны ожидания вылета, зоны повышенной комфортности, коммерции и общепита, комнату матери и ребенка. Общая стоимость проекта превышает 7 млрд рублей.

Пока строится терминал, пассажиропоток продолжает расти: в 2025 году аэропорт им. Г. Титова обслужил рекордные 790 тыс. пассажиров, это на 1,15% больше, чем годом ранее. Самым популярным маршрутом остается Москва.