Стали известны лучшие дни для дачного садоводства в мае 2026 года по лунному календарю

Самые благоприятные дни для посадок расположились во второй половине месяца

05 мая 2026, 23:10, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Май в Алтайском крае традиционно становится пиком посадочного сезона — именно в это время дачники активно высаживают картофель, томаты и другие культуры. При этом многие огородники продолжают ориентироваться на лунный календарь, считая, что он помогает повысить урожайность и снизить риск заболеваний растений.

Считается, что на растущую луну лучше высаживать культуры, от которых ожидают "вершки" — овощи, зелень, цветы и декоративные кустарники. В этот период, по мнению сторонников такого подхода, соки растений направлены вверх, что способствует развитию надземной части. Убывающая луна, напротив, считается подходящим временем для работы с корнеплодами, клубневыми и луковичными культурами, поскольку в эти дни энергия растений якобы концентрируется в корневой системе.

Согласно календарю, самые благоприятные дни для посадок в мае 2026 года — 20 и 21 числа. К благоприятным также относят 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 мая. Нейтральными считаются 3, 4, 5, 10, 14, 17, 18, 22 и 24 мая. Нежелательными для работ на земле названы 9, 16 и 23 мая, а самым неблагоприятным днем — 15 мая.

Фазы Луны в мае распределяются следующим образом: полнолуние приходится на 1, 2, 3, 30 и 31 числа; убывающая луна — с 4 по 14 мая; новолуние — с 15 по 18 мая; растущая луна — с 19 по 29 мая. Такой график многие дачники используют как ориентир при планировании сезонных работ.