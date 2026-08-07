Стало известно, где чаще всего предлагают работу пенсионерам в России

Заметная доля предложений для возрастных кандидатов приходится на офисные службы и бизнес-услуги

07 августа 2026, 13:21, ИА Амител

Пенсионер на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Российские работодатели предлагают соискателям старшего возраста больше всего рабочих мест в торговле. Кроме того, много предложений приходится на позиции без требований к специальной подготовке и опыту, а также на транспортно-логистическую отрасль. Такие результаты показало исследование сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

«Больше всего вакансий для соискателей старшего возраста сосредоточено в торговле — их доля составляет 27% от общего числа предложений. На втором месте — работа без специальной подготовки и опыта (26%), замыкает тройку лидеров транспорт и логистика с 18%», — говорится в исследовании.

Заметная доля предложений для возрастных кандидатов приходится на офисные службы и бизнес-услуги — 17%. Еще 15% вакансий связаны со строительством и недвижимостью.

В сфере услуг сосредоточено 14% предложений, а предприятия производства и агропромышленного комплекса формируют еще 13%.

Значительно реже пожилым соискателям предлагают работу в культуре, образовании и на государственной службе — на эти направления приходится 8% вакансий. Сфера красоты и здоровья занимает 7%, а позиции для стажеров — 5%.

Наименьшее количество подходящих предложений работодатели размещают в IT, маркетинге, рекламе и средствах массовой информации. В числе направлений с небольшим числом вакансий для старшего поколения также оказались финансы и страхование.