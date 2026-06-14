Стало известно, сколько пожаров вспыхнуло за сутки на Алтае
Почти половину из них потушили в жилом секторе
14 июня 2026, 08:37, ИА Амител
За сутки 13 июня в Алтайском крае потушили 25 пожаров, десять из них — в жилом секторе. В Барнауле вспыхнуло пять пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В частности, днем в поселке Новом Первомайского района загорелась мансарда частного жилого дома. Площадь пожара составила около 145 "квадратов".
«В результате случившегося огнем повреждены кровля, потолочные перекрытия и личные вещи. На месте работали 17 человек личного состава на шести единицах техники. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
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