Жителей Алтайского края предупредили о высоком риске природных пожаров

Наиболее напряженная обстановка складывается в западных районах

12 июня 2026, 21:34, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае до 17 июня сохранится высокая и местами чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасательного ведомства, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

«В Алтайском крае в период 12–17 июня сохранится высокая пожароопасность (4-й класс), местами чрезвычайная пожароопасность (5-й класс)», — говорится в сообщении МЧС.

Наиболее напряженная обстановка складывается в западных районах края. Дополнительным фактором риска остается аномально жаркая погода. В отдельных территориях температура воздуха может достигать +35 градусов.

В связи с этим спасатели призывают жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, специалисты рекомендуют:

не поджигать сухую траву и мусор;

не бросать непотушенные спички и окурки;

избегать разведения открытого огня в природной среде;

не заезжать в лесные массивы на автомобилях и мотоциклах, поскольку искры из выхлопной системы могут стать причиной возгорания.

В МЧС напоминают, что среди основных причин лесных пожаров остаются нарушения правил пожарной безопасности при отдыхе на природе, сельскохозяйственные палы и грозовые разряды.

Обо всех фактах нарушения требований пожарной безопасности жителей просят сообщать по телефону доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно звонить по номеру 101.