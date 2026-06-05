Стоматолог объяснил, можно ли ставить импланты людям пожилого возраста
Перед проведением процедуры пациентам старшего возраста важно пройти обследование
05 июня 2026, 07:48, ИА Амител
Пожилой возраст сам по себе не является препятствием для установки зубных имплантов. Об этом РИА Новости рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, кандидат медицинских наук Игорь Кузьмин.
По словам специалиста, вероятность успешного приживления имплантов у пациентов старшего возраста остается высокой. Основное значение имеют не годы, а общее состояние здоровья человека и наличие хронических заболеваний.
«Да, импланты пожилым людям ставить можно, и возраст сам по себе не является противопоказанием. Риск неприживления с возрастом действительно может немного расти, но связано это не с возрастом как таковым, а с сопутствующими заболеваниями, состоянием костной ткани и общим здоровьем пациента», — отметил Кузьмин.
Врач пояснил, что на результат имплантации влияют качество костной ткани, скорость заживления, наличие остеопороза, а также вредные привычки и соблюдение гигиены полости рта.
«С возрастом кость может становиться более пористой, а процессы заживления идти чуть медленнее. Однако при грамотной подготовке и контроле хронических заболеваний имплантация у пожилых пациентов проходит успешно», — добавил специалист.
По словам врача, перед проведением процедуры пациентам старшего возраста важно пройти обследование и убедиться, что имеющиеся заболевания находятся под контролем. В таких случаях возраст не становится препятствием для восстановления зубов с помощью имплантов.
08:00:00 05-06-2026
с такими ценами на зубные импланты-дучше зубы с полочки.
но вкуса нет.
08:00:23 05-06-2026
В Японии уже выращивают новые зубы, вот что значит в сорок пятом японской военщине прищемили хвост и "Toyota - управляй мечтой!"
13:04:46 05-06-2026
Гость (08:00:23 05-06-2026) В Японии уже выращивают новые зубы, вот что значит в сорок п...
да вы заколебали про азиатские чуды говорить. нет и не было никакого чуда, а были целенаправленные инвестиции запада в эти страны. ну и азиатский менталитет "лопаточкой перекопать гектар"
11:39:43 05-06-2026
Да понятно, что можно! Главное- несите деньгУ! А если не прижились, то это проблемы вашей костной ткани, ну, или ещё чего
12:54:18 05-06-2026
Гость (11:39:43 05-06-2026) Да понятно, что можно! Главное- несите деньгУ! А если не при... Возможно, диагностика здоровья (не лечение!) будет по стоимости не дешевле имплантов..
16:43:30 05-06-2026
dok_СФ (12:54:18 05-06-2026) Возможно, диагностика здоровья (не лечение!) будет по стоимо... ,, хорошая мысля, приходит опосля", док.
знал бы прикуп-соломки подстелил.