Стоматолог объяснил, можно ли ставить импланты людям пожилого возраста

Перед проведением процедуры пациентам старшего возраста важно пройти обследование

05 июня 2026, 07:48, ИА Амител

Доброжелательный стоматолог / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Пожилой возраст сам по себе не является препятствием для установки зубных имплантов. Об этом РИА Новости рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, кандидат медицинских наук Игорь Кузьмин.

По словам специалиста, вероятность успешного приживления имплантов у пациентов старшего возраста остается высокой. Основное значение имеют не годы, а общее состояние здоровья человека и наличие хронических заболеваний.

«Да, импланты пожилым людям ставить можно, и возраст сам по себе не является противопоказанием. Риск неприживления с возрастом действительно может немного расти, но связано это не с возрастом как таковым, а с сопутствующими заболеваниями, состоянием костной ткани и общим здоровьем пациента», — отметил Кузьмин.

Врач пояснил, что на результат имплантации влияют качество костной ткани, скорость заживления, наличие остеопороза, а также вредные привычки и соблюдение гигиены полости рта.

«С возрастом кость может становиться более пористой, а процессы заживления идти чуть медленнее. Однако при грамотной подготовке и контроле хронических заболеваний имплантация у пожилых пациентов проходит успешно», — добавил специалист.

По словам врача, перед проведением процедуры пациентам старшего возраста важно пройти обследование и убедиться, что имеющиеся заболевания находятся под контролем. В таких случаях возраст не становится препятствием для восстановления зубов с помощью имплантов.