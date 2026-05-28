Не гонитесь за дешевизной. Стоматолог объяснил, как выбрать имплантацию без риска

Главный врач сети клиник "СемьяДент" рассказал, какие мифы мешают пациентам лечиться и почему красивые зубы еще не говорят о качестве работы

28 мая 2026, 10:10, ИА Амител erid: 2W5zFJRENgH

Игорь Ефимов / Фото: Павел Торопчин

Имплантация давно перестала быть редкой и пугающей процедурой, но вокруг нее по-прежнему много мифов. Одни пациенты боятся боли, другие ищут самый дешевый вариант, третьи едут за новыми зубами за границу — и не всегда понимают, с какими рисками могут столкнуться после. Почему имплант — это не "поставил и забыл", чем опасна экономия и как отличить красивую картинку от качественной работы, amic.ru рассказал главный врач сети клиник "СемьяДент", стоматолог-хирург, имплантолог Игорь Ефимов.

— Игорь Анатольевич, имплантация сегодня — это главный способ восстановления утраченных зубов?

— Да, сейчас имплантация — не единственный, но основной способ реабилитации пациентов при отсутствии зубов, несостоятельных зубах или нарушении функции челюстной системы. Раньше, когда у пациента не было зуба и не было задней опоры, у нас фактически оставался только съемный протез. Люди во всем мире ими пользуются, это позволяет хоть как-то восстановить жевательную функцию, но комфорт у такого решения, конечно, другой.

Имплантат — это искусственный корень. Он устанавливается внутрь кости, а уже на него врач может изготовить конструкцию: от одиночной коронки до полной реабилитации зубного ряда.

Имплантации сегодня уже больше 50 лет. Все это время она развивается: меняются сами имплантаты, их состав, макро- и микрорельеф, подходы к лечению.

— Насколько технология изменилась, скажем, за последние пять лет?

— Методы, подходы, хирургические технологии, сами имплантационные системы — изменилось очень многое.

Бывает, что ты освоил какую-то манипуляцию, а через два-три года уже перестаешь ее использовать, потому что появились решения лучше. Поэтому врач не может сказать: "Я всему научился, дальше можно не развиваться". В стоматологии постдипломное обучение нельзя останавливать.

— Какие технологии сейчас считаются самыми передовыми? Какие используете вы?

— Систем имплантатов сегодня очень много. Только в России можно назвать больше 20 активно используемых, а в мире их больше сотни. Но многие из них — это реплики, копии уже придуманных решений. Есть крупные компании, которые действительно занимаются исследованиями и разработкой новых технологий, а есть те, кто просто повторяет готовое.

В клинике мы используем известные и доказавшие свою эффективность системы. Например, корейские, итальянские и немецкие. У нас есть премиальные системы. Но мы не работаем с теми, которые появились вчера, не используем непроверенные варианты только потому, что они дешевле. Для нас важно быть спокойными за тот имплантат и те материалы, которые мы устанавливаем человеку в организм.

И у каждой системы есть свои показания. Нельзя сказать, что существует один идеальный имплантат на все случаи жизни. Клинические ситуации разные, костная ткань разная, здоровье у пациентов разное.

Например, премиальные системы мы чаще ставим по строгим показаниям: пациентам после онкологического лечения, людям с эндокринными нарушениями, высоким уровнем сахара, а также в сложных условиях, когда важно снизить риски. Если у пациента идеальная ситуация и можно поставить более доступную систему без потери качества, я не вижу смысла заставлять его переплачивать.

Наша задача — не заработать любой ценой, а восстановить человеку жевательную функцию, эстетику и качество жизни.

— Сколько стоит имплантация?

— Стоимость в целом индивидуальна и зависит от объема работы с конкретным пациентом. Если говорить именно о цене имплантата и операции по его постановке, то в среднем по рынку корейский стоит 28–33 тысячи рублей, немецкий — 29–35 тысяч, итальянский — 45–50 тысяч. Премиальные системы уже 80–90 тысяч.

Игорь Ефимов / Фото: Павел Торопчин

— Какие мифы об имплантации вы до сих пор слышите от пациентов?

— Самый распространенный страх — что будет очень больно. Но на самом деле имплантация для организма часто менее травматична, чем удаление.

У зуба есть связочный аппарат, много нервных окончаний, которые отвечают за чувствительность, в том числе болевую. А в кости таких нервных окончаний практически нет. Поэтому задача хирурга — хорошо обезболить мягкие ткани. В самой кости работать почти не больно.

Я обычно говорю пациентам: самый неприятный момент — это анестезия. Человек может почувствовать укол, небольшое распирание. Дальше он ощущает давление, вибрацию, тактильные моменты, но не боль.

Люди часто боятся не самого имплантата, а нового опыта. Это нормально. Страх — это инстинкт самосохранения. Наша задача — спокойно объяснить, что будет происходить, зачем это нужно и чего человек может ожидать. Люди, которые однажды прошли процедуру имплантации, приходят уже совершенно в другом настроении.

Тем, у кого есть сильная стоматофобия или неприятный опыт в прошлом, помогают дополнительные методы. Это может быть седация, когда пациент дышит специальной смесью и расслабляется. В сложных случаях или при большом объеме лечения мы проводим операции под медикаментозным наркозом: человек спит, а его состояние контролирует анестезиолог.

— Наркоз используют только по показаниям?

— Конечно. Если у пациента нестабильное эмоциональное состояние, если он не может контролировать движения, это может быть опасно. Во рту у врача вращающиеся инструменты, и резкое движение может привести к травме или просто сделать операцию невозможной.

Наркоз также нужен при большом объеме хирургии, например, когда мы работаем сразу на двух челюстях или проводим тотальную реабилитацию. Пациент спит, не устает держать рот открытым, не мешает врачу, а работа идет быстрее и спокойнее.

Есть и психологический момент. Человек пришел, уснул, проснулся — все уже сделано. У него не остается тяжелого воспоминания о долгой операции. Для многих пациентов это очень важно.

Для имплантации есть возрастные ограничения. Молодым людям ее не делают, как правило, до 21 года, девушкам — до 22 лет. До этого времени еще идет рост лицевого скелета.

— В каких случаях имплантация — лучшее решение, а когда есть альтернативы?

— Если отсутствует один зуб, а соседние полностью здоровые, имплантация часто будет приоритетом. Можно, конечно, сделать мостовидный протез, но тогда придется обрабатывать здоровые. Даже если мы убираем минимальный слой тканей, вернуть их уже невозможно.

А собственный зуб может служить человеку всю жизнь. Поэтому если есть возможность не трогать то, что еще в нормальном состоянии, и восстановить отсутствующий с помощью имплантата, для нас это лучший вариант.

Но бывают другие ситуации. Например, "соседей" рядом с отсутствующим уже лечили, на них большие реставрации, их все равно нужно закрывать коронками. Тогда пациенту можно предложить выбор: сделать мостовидный протез и избежать хирургии или поставить имплантат. Здесь уже учитываются бюджет, сроки, риски и медицинские показания.

Мост тоже имеет ограничения. Им нельзя бесконечно восстанавливать длинные участки, иначе опорные зубы получат слишком большую нагрузку, и человек может потерять их раньше времени.

— Как вы готовите человека к имплантации?

— Имплантат ставится не в десну, а в кость. Поэтому нужно понимать, какой объем костной ткани есть, какое у нее качество, где проходят важные анатомические структуры. Без диагностики нельзя корректно планировать лечение.

Компьютерная томография сегодня — это основа диагностики. Она помогает увидеть ситуацию в трех измерениях и понять, можно ли установить имплантат сразу или нужна костная пластика.

Имплантат должен не просто "стоять". Вокруг него должен быть достаточный объем костной ткани, который будет принимать нагрузку. Нельзя поставить широкий имплантат в узкую кость и надеяться, что все будет хорошо.

Иногда у пациента есть выбор: провести костную пластику и поставить более доступный имплантат или использовать более дорогую систему, которая позволит обойтись без дополнительной хирургии. Врач обязан объяснить эти варианты честно.

— Сколько служат современные имплантаты?

— Если все сделано правильно, имплантат установлен по показаниям, пациент соблюдает гигиену и приходит на профилактику, он может служить очень долго.

Производитель может давать пожизненную гарантию на целостность имплантата. Но врач не может гарантировать, что у человека никогда не возникнет осложнений. Мы можем гарантировать другое: если осложнение связано с имплантатом, система будет заменена по условиям производителя, а клиника выполнит свою часть работы.

Имплантация — это не "поставил и забыл". Нужны сервисные чистки, контроль, иногда замена винтов или элементов конструкции. Это нормальная часть эксплуатации.

Игорь Ефимов / Фото: Павел Торопчин

— Есть ли риск переплатить за имплантацию? Или опаснее сильно сэкономить?

— Риск есть в обе стороны. Иногда пациенту действительно не нужен самый дорогой имплантат. Если условия хорошие, здоровье позволяет, костной ткани достаточно, можно выбрать надежную, но более доступную систему.

Но опаснее, конечно, гнаться за самым дешевым вариантом. Имплантологическое лечение — это не только сам имплантат. Это система компонентов, возможность дальнейшего обслуживания, качество хирургии и протезирования.

Мы всегда стараемся дать человеку выбор, если клиническая ситуация это позволяет. Но выбор должен быть медицински обоснованным. Для меня важнее объяснить пациенту, за что он платит и почему в его ситуации один вариант безопаснее другого.

— Сейчас многие пациенты рассматривают лечение за границей, в том числе в Китае. Главная причина — там дешевле. Как вы относитесь к этому тренду?

— Нельзя сказать, что Китай — это плохо. Китайская стоматология может быть очень высокотехнологичной. Они сделали большой рывок в цифровизации, оборудовании, копировании и развитии технологий. Я видел хорошие работы китайских специалистов, видел сильных лекторов.

Но есть и другая сторона. Можно попасть к отличному специалисту, а можно — к врачу, для которого на первом месте заработок. Так же, как и в любой стране.

Главный риск стоматологического туризма — не только качество лечения, но и то, что будет потом. Имплантаты и конструкции нужно обслуживать. Может понадобиться замена компонентов, коррекция, продолжение лечения. И вот тут начинаются сложности.

К нам приходили пациенты после лечения в Китае. У человека стоят имплантаты, но нет паспортов на них, нет документов, непонятно, какая система использована. Со слов пациента — одна, по факту может оказаться совсем другая. А без этой информации врачу сложно или невозможно продолжить протезирование.

Каждая имплантационная система имеет свои компоненты: диаметр, резьбу, внутренний конус, шестигранник, винты. Это не универсальная "зарядка", которая подходит ко всему. Если мы не понимаем, что установлено, иногда приходится удалять имплантаты и начинать заново. Это дополнительные операции, деньги, риски и стресс.

— То есть исправлять такие случаи сложно?

— Иногда удается разобраться и подобрать компоненты. Иногда — нет. Бывает, что имплантат установлен не по оси будущего зуба. Вроде бы он есть, но нормально поставить коронку невозможно: форма будет неправильной, нагрузка пойдет не туда, конструкция будет плохо обслуживаться.

Тогда имплантат приходится удалять. И это проблема не только китайского лечения. Такое встречается и у нас. Если человек лечился в своем городе, он может вернуться в клинику, обсудить гарантию, потребовать коррекцию. А если он вернулся из другой страны, кто будет переделывать? Сколько людей поедут судиться или спорить с зарубежной клиникой?

Еще один момент — языковой барьер. Даже если есть переводчик, что-то могут объяснить не так или пациент поймет не то. А потом окажется, что ожидания и результат не совпали.

Поэтому я не против лечения за границей, если человек там постоянно бывает и может наблюдаться у своего врача. Но если пациент специально летит туда ради стоматологии, а потом возвращается домой, риски нужно очень хорошо понимать.

— На что человек должен обратить внимание, выбирая клинику для имплантации?

— Я бы советовал выбирать не столько клинику, сколько своего лечащего врача. Это человек, который знает состояние вашего здоровья, понимает вашу ситуацию, слышит вас, объясняет план лечения понятным языком.

Если вам комфортно с врачом, вы доверяете его подходу и видите качество работы, лучше придерживаться одного специалиста или одной команды. Постоянный переход из клиники в клинику в поисках самой выгодной цены — это всегда риск.

Если своего врача нет, тогда стоит смотреть на несколько вещей. Как давно существует клиника. Есть ли текучка кадров. Может ли она оказать полный комплекс стоматологических услуг или занимается только чем-то одним. Есть ли внутри понятные стандарты работы.

Для меня качество — это когда один врач начал лечение, а другой при необходимости может спокойно его продолжить, потому что в клинике есть протоколы, документация и единые подходы. Именно так и работает "СемьяДент": у нас прописаны внутренние стандарты вплоть до материалов, инструментов и последовательности этапов.

Отзывы и соцсети — не самый надежный ориентир. Рекомендация близкого человека, который уже прошел лечение и остался доволен, часто ценнее рекламы.

И еще важно помнить: стоматология — это не только цвет зубов. Пациенты иногда смотрят на белизну и думают, что работа хорошая. Но гораздо важнее форма зубов, наклон, положение, прикус, соотношение челюстей. С этим человеку потом жить: жевать, говорить и улыбаться. Хорошая имплантация — это не просто красиво на фото. Это когда удобно, функционально, надежно и спокойно на годы вперед.

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