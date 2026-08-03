Суд Москвы обязал оркестр выплатить уволенному из-за "плохой игры" пианисту 1,2 млн рублей
Музыканта уволили за "слабое мастерство", но суд встал на его сторону
03 августа 2026, 13:42, ИА Амител
Московский суд признал незаконным увольнение пианиста из оркестра и обязал учреждение выплатить артисту 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации среднего заработка за время вынужденного прогула, а также 30 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Подробности раскрыли РИА Новости.
Музыканта приняли в коллектив на должность артиста первой категории (пианиста) с окладом 184 тысячи рублей в месяц. Однако по итогам испытательного срока его уволили, сославшись на низкое исполнительское мастерство. В служебной записке работодатель указал, что пианист не держал темп и ритм, слабо читал ноты, опаздывал на репетиции и неточно выполнял указания художественного руководителя.
Сам артист посчитал увольнение неправомерным. Среди аргументов он указал, что уведомление о расторжении трудового договора вручили ему уже после даты увольнения (14 декабря), а при приеме на работу не ознакомили с должностной инструкцией.
Суд встал на сторону музыканта. В решении отмечено, что, хотя к артисту и были претензии, работодатель не привлекал его к дисциплинарной ответственности, не обозначал в период испытания конкретные недостатки и не давал рекомендаций по их исправлению.
Кроме того, ответчик не представил убедительных доказательств того, как именно оценивался уровень профессионализма пианиста. В итоге суд восстановил артиста на работе и взыскал с оркестра положенные выплаты.
13:57:40 03-08-2026
всё верно, спасибо суду за справедливость
14:25:53 03-08-2026
А с депутатами так можно?
14:57:52 03-08-2026
"Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет!" (с)
15:42:02 03-08-2026
один пианист из 69 квартала доигрался.
16:42:21 03-08-2026
Мусик (15:42:02 03-08-2026) один пианист из 69 квартала доигрался.... может из 95-го?
17:01:28 03-08-2026
Мусик (16:42:21 03-08-2026) может из 95-го?... 69 ему больше к лицу.