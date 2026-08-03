Суд Москвы обязал оркестр выплатить уволенному из-за "плохой игры" пианисту 1,2 млн рублей

Музыканта уволили за "слабое мастерство", но суд встал на его сторону

03 августа 2026, 13:42, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Московский суд признал незаконным увольнение пианиста из оркестра и обязал учреждение выплатить артисту 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации среднего заработка за время вынужденного прогула, а также 30 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Подробности раскрыли РИА Новости.

Музыканта приняли в коллектив на должность артиста первой категории (пианиста) с окладом 184 тысячи рублей в месяц. Однако по итогам испытательного срока его уволили, сославшись на низкое исполнительское мастерство. В служебной записке работодатель указал, что пианист не держал темп и ритм, слабо читал ноты, опаздывал на репетиции и неточно выполнял указания художественного руководителя.

Сам артист посчитал увольнение неправомерным. Среди аргументов он указал, что уведомление о расторжении трудового договора вручили ему уже после даты увольнения (14 декабря), а при приеме на работу не ознакомили с должностной инструкцией.

Суд встал на сторону музыканта. В решении отмечено, что, хотя к артисту и были претензии, работодатель не привлекал его к дисциплинарной ответственности, не обозначал в период испытания конкретные недостатки и не давал рекомендаций по их исправлению.

Кроме того, ответчик не представил убедительных доказательств того, как именно оценивался уровень профессионализма пианиста. В итоге суд восстановил артиста на работе и взыскал с оркестра положенные выплаты.