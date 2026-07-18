Об уходе Артема Терехина стало известно 14 июля

18 июля 2026, 16:57, ИА Амител

Театр Драмы в Барнауле/ Фото: amic.ru

Перед увольнением главного режиссера театра драмы Артема Терехина в соцсетях развернулась дискуссия о кадровых проблемах и внутренних конфликтах в алтайских театрах.

"Свои и никчемные"

Первый пост, вызвавший вызвал общественный резонанс, 28 мая опубликовала актриса Елена Кегелева. Она служит в Алтайском краевом театре драмы много лет.

«Первый раз за 27 лет моей творческой деятельности я вижу такой поток, когда актеры бегут не за режиссером, а от режиссера. В конце нашего сезона увольняются пять прекрасных актеров. И у меня болит сердце. Куда смотрит наше руководство? И чем руководит Артем Владимирович? Это просто бред, он разделил театр на своих и никчемных. Я попала в этом сезоне к никчемным, не сыграла ни в одной постановке главного. Он сам вышел на сцену, сам играет, сам поет и жену утверждает в премиях... Надоело», — написала она.

Некоторые комментаторы раскритиковали Артема Терехина и его работу, другие призывали не делать поспешных выводов. Вот что написали под постом:

"Критика его не трогает, игнор (не понимают "гения"!), саморефлексия на нуле, логика на стопе... Показательный период для театра. И максимально печальный".

"Драма" превращается в кабаре, во главу угла ставятся не талант и харизма, а милое личико и юное тело... В "драму" ходить перестала: не люблю, когда за мои же деньги мне не дают возможности насладиться спектаклем, а выставляют меня идиоткой, не понимающей "что хотел сказать автор".

"Мы, зрители, которые много лет с театром драмы, искренне любят его и его сильнейшую труппу, с вами. Нам дорог театр драмы высокого уровня — того уровня, на который поднялся театр, благодаря талантливым режиссерам, талантливым артистам, всем тем, кто душу вкладывал в его развитие. И очень горько наблюдать, как опускается театр, и этот регресс начался с приходом нынешнего главного режиссера".

"Мое скромное мнение: системный кризис в драматическом театре начался задолго до Терехина. Как постоянный зритель я это вижу и чувствую. И руководство облажалось, и актеры развращены бездействием. Труппа как кисель".

Как отреагировали сотрудники других театров?

Актриса Алтайского государственного музыкального театра Юлия Лямина написала в комментариях, что эта проблема встречается во всех театрах:

«К сожалению, это проблема во всех театрах. Так как я совсем недавно уволилась из музыкального театра, могу тоже сказать, что оттуда просто бегут люди , за сезон шесть актеров, уволили главного режиссера, уходят работники звукового цеха, реквизиторского, настолько все плохо, даже гардеробщицы уже увольняются. У руля совсем некомпетентные люди. Актеров ни во что не ставят, унижают. В "Куклах" была история увольнения артистов!»

Высказалась и Анастасия Шарабарина, в ее профиле местом работы указан театр кукол "Сказка":

«Репертуар понес большие потери. Очень сильно переживали. Но кому это интересно? Быстренько замнут "темку"».

Однако недавно уволившийся из музыкального театра актер Илья Зуев призвал не обобщать:

«Не все увольняются, потому что плохо, — по разным причинам. Я тоже уволился, но не потому, что кто-то кого-то унижал. Не надо всех подводить под свою мысль».

Обращение к министру культуры

Сотрудница театра кукол Ирина Рудь 8 июня написала обращение к министру культуры Алтайского края Елене Безруковой, в котором раскритиковала управленческие методы еще занимавшего пост главного режиссера в театре драмы Артема Терехина — и качество спектаклей, и творческие подходы (не только Терехина, но и приглашенных режиссеров).

«Вот жалко актеров, они люди подневольные, играют то, что велят. Но где отыскали таких режиссеров, что все это поставили, кто их позвал?! Да наверное Терехин и позвал. Весь этот андеграунд!.. Единственный критерий качества — это впечатление, которое оставляет поход в театр, а тут и режиссеры приглашаются весьма со странной творческой позицией, так еще и свой режиссер терроризирует актеров».

По ее мнению, нужно "гнать неуемных экспериментаторов".

Об Артеме Терехине

Артем Терехин стал главным режиссером театра драмы в сентябре 2024 года. Он сменил Георгия Цнобиладзе, который ушел "из-за творческих разногласий" с руководством".

За время работы в Алтайском краевом театре драмы он поставил спектакли "Авиатор" по одноименному роману Евгения Водолазкина, который был отмечен дипломом Всероссийского молодежного фестиваля имени Валерия Золотухина за лучшую режиссерскую работу. Также поставил "Саша, привет!" и "Идиот", в котором сыграла известная актриса Елизавета Арзамасова.