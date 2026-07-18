Увольнение главного режиссера из алтайской "драмы" вскрыло проблемы в других театрах
Об уходе Артема Терехина стало известно 14 июля
18 июля 2026, 16:57, ИА Амител
Перед увольнением главного режиссера театра драмы Артема Терехина в соцсетях развернулась дискуссия о кадровых проблемах и внутренних конфликтах в алтайских театрах.
"Свои и никчемные"
Первый пост, вызвавший вызвал общественный резонанс, 28 мая опубликовала актриса Елена Кегелева. Она служит в Алтайском краевом театре драмы много лет.
«Первый раз за 27 лет моей творческой деятельности я вижу такой поток, когда актеры бегут не за режиссером, а от режиссера. В конце нашего сезона увольняются пять прекрасных актеров. И у меня болит сердце. Куда смотрит наше руководство? И чем руководит Артем Владимирович? Это просто бред, он разделил театр на своих и никчемных. Я попала в этом сезоне к никчемным, не сыграла ни в одной постановке главного. Он сам вышел на сцену, сам играет, сам поет и жену утверждает в премиях... Надоело», — написала она.
Некоторые комментаторы раскритиковали Артема Терехина и его работу, другие призывали не делать поспешных выводов. Вот что написали под постом:
- "Критика его не трогает, игнор (не понимают "гения"!), саморефлексия на нуле, логика на стопе... Показательный период для театра. И максимально печальный".
- "Драма" превращается в кабаре, во главу угла ставятся не талант и харизма, а милое личико и юное тело... В "драму" ходить перестала: не люблю, когда за мои же деньги мне не дают возможности насладиться спектаклем, а выставляют меня идиоткой, не понимающей "что хотел сказать автор".
- "Мы, зрители, которые много лет с театром драмы, искренне любят его и его сильнейшую труппу, с вами. Нам дорог театр драмы высокого уровня — того уровня, на который поднялся театр, благодаря талантливым режиссерам, талантливым артистам, всем тем, кто душу вкладывал в его развитие. И очень горько наблюдать, как опускается театр, и этот регресс начался с приходом нынешнего главного режиссера".
- "Мое скромное мнение: системный кризис в драматическом театре начался задолго до Терехина. Как постоянный зритель я это вижу и чувствую. И руководство облажалось, и актеры развращены бездействием. Труппа как кисель".
Как отреагировали сотрудники других театров?
Актриса Алтайского государственного музыкального театра Юлия Лямина написала в комментариях, что эта проблема встречается во всех театрах:
«К сожалению, это проблема во всех театрах. Так как я совсем недавно уволилась из музыкального театра, могу тоже сказать, что оттуда просто бегут люди , за сезон шесть актеров, уволили главного режиссера, уходят работники звукового цеха, реквизиторского, настолько все плохо, даже гардеробщицы уже увольняются. У руля совсем некомпетентные люди. Актеров ни во что не ставят, унижают. В "Куклах" была история увольнения артистов!»
Высказалась и Анастасия Шарабарина, в ее профиле местом работы указан театр кукол "Сказка":
«Репертуар понес большие потери. Очень сильно переживали. Но кому это интересно? Быстренько замнут "темку"».
Однако недавно уволившийся из музыкального театра актер Илья Зуев призвал не обобщать:
«Не все увольняются, потому что плохо, — по разным причинам. Я тоже уволился, но не потому, что кто-то кого-то унижал. Не надо всех подводить под свою мысль».
Обращение к министру культуры
Сотрудница театра кукол Ирина Рудь 8 июня написала обращение к министру культуры Алтайского края Елене Безруковой, в котором раскритиковала управленческие методы еще занимавшего пост главного режиссера в театре драмы Артема Терехина — и качество спектаклей, и творческие подходы (не только Терехина, но и приглашенных режиссеров).
«Вот жалко актеров, они люди подневольные, играют то, что велят. Но где отыскали таких режиссеров, что все это поставили, кто их позвал?! Да наверное Терехин и позвал. Весь этот андеграунд!.. Единственный критерий качества — это впечатление, которое оставляет поход в театр, а тут и режиссеры приглашаются весьма со странной творческой позицией, так еще и свой режиссер терроризирует актеров».
По ее мнению, нужно "гнать неуемных экспериментаторов".
Об Артеме Терехине
Артем Терехин стал главным режиссером театра драмы в сентябре 2024 года. Он сменил Георгия Цнобиладзе, который ушел "из-за творческих разногласий" с руководством".
За время работы в Алтайском краевом театре драмы он поставил спектакли "Авиатор" по одноименному роману Евгения Водолазкина, который был отмечен дипломом Всероссийского молодежного фестиваля имени Валерия Золотухина за лучшую режиссерскую работу. Также поставил "Саша, привет!" и "Идиот", в котором сыграла известная актриса Елизавета Арзамасова.
17:29:44 18-07-2026
видимо был либералом по своей сущности.К ногтю либералов.
23:28:18 18-07-2026
Гость (17:29:44 18-07-2026) видимо был либералом по своей сущности.К ногтю либералов....
А знаете кто самый главный либерал у нас в стране? Это наш прекрасный и всеми уважаемый президент, он сам так говорил. Так что вы там хотели сказать своим высказыванием?
12:42:10 19-07-2026
Гость (23:28:18 18-07-2026) А знаете кто самый главный либерал у нас в стране? Это н...
Знаю
17:47:51 18-07-2026
в музкомедии отличный режиссер, просто супер, все спектакли (детские) посещаем всегда с удовольствием, его не трогайте, пожалуйста?
18:20:33 18-07-2026
====За сезон 6 актеров, уволили главного режиссера, работники звукового цеха, реквизиторского, настолько все плохо, даже гардеробщицы уже увольняются. У руля совсем некомпетентные люди. Актеров ни во что не ставят, унижают.====
Полностью подписываюсь под этим, как один из бывших работников. И не только актеров, а вообще всех ни во что не ставит руководство.
21:36:02 18-07-2026
Гость (18:20:33 18-07-2026) ====За сезон 6 актеров, уволили главного режиссера, работник... Так может руководство того - сменить надо?
08:13:00 19-07-2026
А как там в области балета? Надеюсь в крае с балеиом нет проблем?
15:55:21 19-07-2026
Гость (08:13:00 19-07-2026) А как там в области балета? Надеюсь в крае с балеиом нет про... Нет балета - нет проблем )))
08:55:44 19-07-2026
Потому что бездарности пролезли во все сферы нашей жизни. Нет нормальных руководителй. Их выжили ото всюду. Везде одни приспособленцы! Главное - пролезть! А дальше прям в ранг святых себя возводят, что-то против сказать - ни-ни! Я же руководитель, а ты кто? Отвратительно все это и приведет к полнейшему краху всей системы. Было уже такое. История повторится. А потом глазками будут хлопать и ссылаться на сложные времена, когда "иначе было низяяяя"!
16:57:14 19-07-2026
Гость (08:55:44 19-07-2026) Потому что бездарности пролезли во все сферы нашей жизни. Не... Ну не так категорично. Мне приходилось однажды работать при очень адекватном высшем руководителе. И там же, кстати, работать замечательного среднего руководителя. Еще человека четыре таких попадалось.
Но процентов на 80 высших руководителей да, снимать надо. Они давно потерялись в реалиях и им невозможно доказать, что мир живет не по их абстрактных представлениям. Да и многие их хотелки вроде безобидны с той точки зрения (что украсть денег цели нет, к примеру), но все равно незаконны ввиду давнего уже изменения законов, постановлений, приказов министерств. Но доказать это невозможно - запущенный комплекс бога не позволяет относиться к себе хоть сколько то критически. И работникам приходится выдумывать разные трюки - как сделать так, что бы руководство думало что его приказ выполнили, но при этом всё таки соблюсти законодательство, мораль и интересы организации....
19:03:31 19-07-2026
Мне искренне жаль. Раньше смотрела спектакли и отождествляла артистов с ролями, которые они играют. Все намного квадратнее. Вот и съели режиссёра. Следующий придёт и должен не повторять ошибок предыдущего (иначе тоже съедят). Даешь Лену Кеглеву на все главные роли!!!!
21:32:24 19-07-2026
Екатерина (19:03:31 19-07-2026) Мне искренне жаль. Раньше смотрела спектакли и отождествляла...
Согласна… Кегелеву и на роли субреток, и инженю тоже однозначно брать! Иначе ситуация повторится. Жалко смотреть, во что превращается театр и труппа от подобных несчастных
10:24:32 22-07-2026
Театр угробила Березина, ни один режиссёр с ней ужиться не может, хорошие актёры уходят, на их место набрали бездарей. Хорошие спектакли сняли или испортили, из нового смотреть ничего не возможно. Перестала ходить в театр, хотя раньше это было любимое место.
А в целом министерка культуры всю культуру в крае и развалила, это всем известно.
11:04:37 22-07-2026
В помещении театра лучше организовать какое-нибудь производство.