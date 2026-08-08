Суд обязал жителя Москвы заплатить 654 тысячи рублей за потоп, который устроила его кошка
Апелляция отменила решение районного суда
08 августа 2026, 20:25, ИА Амител
Московский городской суд постановил взыскать с жильца 654 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного заливом квартиры. Причиной инцидента, как выяснилось в ходе разбирательства, стала кошка ответчика — она лапой открыла водопроводный кран. Об этом сообщила объединенная пресс‑служба судов общей юрисдикции Москвы.
Дело рассматривалось в апелляционной инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда изучала жалобу на решение Симоновского районного суда по иску о возмещении ущерба, компенсации морального вреда и судебных расходов.
Районный суд изначально отказал в удовлетворении требований. Его позиция строилась на том, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику: собственником квартиры выступает город, а не проживающий в ней человек.
Однако апелляционная инстанция с этим не согласилась. Судьи сочли, что ответственность за случившееся должен нести именно жилец — владелец кошки, действия которой привели к аварии. В результате Мосгорсуд отменил первоначальное решение и обязал ответчика выплатить 654 тысячи рублей, куда вошли компенсация ущерба и судебные расходы.
12:54:44 10-08-2026
Его позиция строилась на том, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику: собственником квартиры выступает город, а не проживающий в ней человек.
Значит, можно тихонько кран открыть и уйти, затопив ненравящихся соседей, Пусть город отвечает. Но к тупенькому судье, видимо, надо попасть.