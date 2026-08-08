Суд обязал жителя Москвы заплатить 654 тысячи рублей за потоп, который устроила его кошка

Апелляция отменила решение районного суда

08 августа 2026, 20:25, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Московский городской суд постановил взыскать с жильца 654 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного заливом квартиры. Причиной инцидента, как выяснилось в ходе разбирательства, стала кошка ответчика — она лапой открыла водопроводный кран. Об этом сообщила объединенная пресс‑служба судов общей юрисдикции Москвы.

Дело рассматривалось в апелляционной инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда изучала жалобу на решение Симоновского районного суда по иску о возмещении ущерба, компенсации морального вреда и судебных расходов.

Районный суд изначально отказал в удовлетворении требований. Его позиция строилась на том, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику: собственником квартиры выступает город, а не проживающий в ней человек.

Однако апелляционная инстанция с этим не согласилась. Судьи сочли, что ответственность за случившееся должен нести именно жилец — владелец кошки, действия которой привели к аварии. В результате Мосгорсуд отменил первоначальное решение и обязал ответчика выплатить 654 тысячи рублей, куда вошли компенсация ущерба и судебные расходы.