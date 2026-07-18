Что управляющая компания обязана бесплатно менять в квартирах, разъяснили россиянам

На эту информацию ссылаются суды по всей стране

18 июля 2026, 13:21, ИА Амител

Батарея / Фото: amic.ru

Что управляющая компания обязана бесплатно менять в квартирах жильцов, РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Многие думают: "Все, что внутри квартиры, — мое. Если сломалось — плачу сам". Это заблуждение стоит людям серьезных денег. На самом деле, часть того, что находится в вашей квартире, может относиться к общему имуществу дома. Например, радиаторы отопления. Если у них нет специальных кранов или вентилей, чтобы отключить их без перекрытия всего стояка, то это уже не ваша личная вещь, а часть общедомовой системы. И менять такую батарею обязана управляющая компания», — сказал он.

Парламентарий напомнил о правовой позиции Верховного суда России от 2009 года, которая сохраняет актуальность и по сей день. Данная практика является прецедентной: суды общей юрисдикции по всей стране продолжают ссылаться на это решение при рассмотрении споров между жильцами и управляющими компаниями.

«Если радиатор протекает, существует реальная угроза прорыва трубы и затопления соседей снизу. В такой ситуации управляющая компания обязана принять немедленные меры. Замена аварийного радиатора — это не прихоть собственника, а требование правил содержания общего имущества», — подчеркнул депутат.

Ключевым моментом он назвал независимость этой обязанности от воли собственников: