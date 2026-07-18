Что управляющая компания обязана бесплатно менять в квартирах, разъяснили россиянам
На эту информацию ссылаются суды по всей стране
18 июля 2026, 13:21, ИА Амител
Что управляющая компания обязана бесплатно менять в квартирах жильцов, РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Многие думают: "Все, что внутри квартиры, — мое. Если сломалось — плачу сам". Это заблуждение стоит людям серьезных денег. На самом деле, часть того, что находится в вашей квартире, может относиться к общему имуществу дома. Например, радиаторы отопления. Если у них нет специальных кранов или вентилей, чтобы отключить их без перекрытия всего стояка, то это уже не ваша личная вещь, а часть общедомовой системы. И менять такую батарею обязана управляющая компания», — сказал он.
Парламентарий напомнил о правовой позиции Верховного суда России от 2009 года, которая сохраняет актуальность и по сей день. Данная практика является прецедентной: суды общей юрисдикции по всей стране продолжают ссылаться на это решение при рассмотрении споров между жильцами и управляющими компаниями.
«Если радиатор протекает, существует реальная угроза прорыва трубы и затопления соседей снизу. В такой ситуации управляющая компания обязана принять немедленные меры. Замена аварийного радиатора — это не прихоть собственника, а требование правил содержания общего имущества», — подчеркнул депутат.
Ключевым моментом он назвал независимость этой обязанности от воли собственников:
- исполнение данной функции не требует проведения общего собрания жильцов и сбора дополнительных подписей;
- содержание общедомового имущества в надлежащем состоянии — базовая функция УК;
- замена радиаторов в случае их износа или аварии относится к основным услугам, которые уже включены в ежемесячную плату за "содержание жилого помещения", и не может классифицироваться как дополнительная платная опция.
13:48:48 18-07-2026
Если у них нет специальных кранов или вентилей, чтобы отключить их без перекрытия всего стояка, то это уже не ваша личная вещь, а часть общедомовой системы. И менять такую батарею обязана управляющая компания»
То есть если краны есть, то УК может и послать? При этом поменять с кранами удобнее и быстрее. Сранно как-то. Кто потратится и сделал лучше, он же за замену платить будет.
09:49:11 19-07-2026
гость (13:48:48 18-07-2026) Если у них нет специальных кранов или вентилей, чтобы отключ... Ну да, они тебе воткнут чугунную некрашеную, потом будешь по суду доказывать что надо нормальную, потом если докажешь, воткнут самый дешман, дальше продолжить?
14:23:21 18-07-2026
Только без решения суда они и пальцем не пошевелят, так что проще самостоятельно без потери времени и нервов.
16:45:23 18-07-2026
Гость (14:23:21 18-07-2026) Только без решения суда они и пальцем не пошевелят, так что ... Так они и квартплату без решения суда не получат, а иногда даже и с решением.
11:59:59 19-07-2026
Я уже лет 10 управляйку на доме не видел, сначала Базис деньги собирала, сейчас еще один деятель этим занимается ....
18:58:24 08-08-2026
как можно контролировать то, чего нет? я про работу УК. Нет от слова совсем. Просто сбор денег на свою зарплату и все.