"Такое качество нам просто не снилось". Как на Алтае чествовали лучших строителей

В регионе ежегодно вводят около 900 тысяч квадратных метров жилья, строят социальные объекты и готовят масштабное освоение новых территорий

10 августа 2026, 09:00, ИА Амител

День строителя в Алтайском крае / Фото: Минстрой Алтайского края

Алтайские строители подошли к профессиональному празднику с высокими темпами жилищного строительства и крупными проектами на ближайшие годы. В 2025 году край занял одну из лидирующих позиций в Сибири по вводу жилья, а в 2026-м власти направили более 15 миллиардов рублей только на строительство и капитальный ремонт социальных объектов. Об итогах работы отрасли и ее будущем говорили на торжественном мероприятии ко Дню строителя в Барнауле, которое прошло 6 августа в концертном зале "Сибирь". В этом году профессиональный праздник отмечают в России уже в 70-й раз. Лучшим представителям отрасли вручили награды, а ветераны строительства вспомнили, как менялся Барнаул за последние десятилетия.

Почти 900 тысяч "квадратов" жилья в год

В начале торжественного мероприятия перед гостями выступил по видеосвязи губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он отметил, что строительный комплекс продолжает выполнять поставленные перед ним задачи, несмотря на непростые экономические условия. Сегодня в регионе ежегодно вводят в среднем около 900 тысяч квадратных метров нового жилья. Строители также возводят и ремонтируют школы, детские сады, поликлиники, больницы, учреждения культуры, производственные, торговые и туристические объекты.

«Строительный комплекс выполняет взятые на себя обязательства, решает поставленные задачи. Сохраняются высокие темпы строительства нового жилья — в среднем порядка 900 тысяч квадратных метров в год», — отметил Виктор Томенко.

Отдельно губернатор поблагодарил специалистов региона за участие в восстановлении объектов в Славяносербском округе Луганской Народной Республики.

По итогам 2025 года Алтайский край оказался среди лидеров Сибирского федерального округа по объему введенного жилья. С учетом краевой программы капитального ремонта многоквартирных домов жилищные условия за год улучшили 58 тысяч семей.

На социальные стройки направили более 15 миллиардов рублей

Сегодня строительство — важная часть экономики региона. Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин в своей речи сообщил, что отрасль обеспечивает около 5% валового регионального продукта. На нее приходится примерно 6,5% всех налоговых поступлений в крае.

В 2026 году власти планируют построить или капитально отремонтировать 140 социальных объектов. На эти цели краевой бюджет предусматривает более 15 млрд рублей.

«Объем жилищного строительства сохраняется и даже превышает планы, которые сегодня установлены федеральным правительством. Продолжаем строительство социальных объектов: в этом году запланировали строительство и капитальный ремонт 140 объектов», — рассказал Александр Климин.

Кроме того, значительную часть строек регион ведет с привлечением федеральных средств. Объем финансирования национальных проектов составляет почти 23 млрд рублей, краевой адресной инвестиционной программы — около 16 млрд. Еще порядка 2 млрд рублей приходится на проекты по формированию комфортной городской среды и поддержку местных инициатив. По итогам прошлого года кассовое исполнение бюджетных средств приблизилось к 100%. Такой результат он связал не только с работой органов власти, но и с дисциплиной подрядчиков и строителей.

"Год непростой, но мы адаптировались"

День строителя в Барнауле / Фото: Минстрой Алтайского края

Представители отрасли признают: ситуация на строительном рынке остается непростой. Высокие ставки, снижение доступности ипотеки и общая экономическая неопределенность отражаются на новых проектах.

Генеральный директор компании "Алтайские инженерные системы" Павел Воробьев назвал 2026 год сложным для отрасли, однако отметил, что строительные организации приспособились к новым условиям.

«Год непростой для всей нашей отрасли. Но мы справляемся, как и многие, адаптировались к ситуации. Кадры решают все, поэтому ждем молодых перспективных людей, которые готовы нам помочь», — рассказал он.

Кадровый вопрос остается одним из ключевых. Современной стройке нужны не только рабочие специальности, но и инженеры, проектировщики, специалисты по строительному контролю и сотрудники, способные работать с новыми технологиями.

Всего строительный комплекс Алтайского края объединяет 67 строительных организаций, 25 производителей строительных материалов и 16 архитектурно-строительных бюро. Кроме них, на рынке работают более трех тысяч небольших компаний, которые занимаются строительством и ремонтом.

"Сейчас, ребята, все не так"

Несмотря на пламенные речи, главная цель мероприятия — награждение лучших строителей региона. Благодарственным письмом президента Российской Федерации Владимира Путина за активное участие в оказании шефской помощи воссоединенным субъектам РФ поощрили специалистов Единого стройзаказчика Алтайского края и специалиста подрядной организации "Высота" Олега Бушнева. Медали "За заслуги в труде" получили главный геолог общества "Барнаулстройизыскания" Ирина Байдукова, ведущий инженер проектного института "Алтайгражданпроект" Елена Кузнецова и главный специалист Министерства строительства и ЖКХ края Расим Тухбатуллин. Орденом "За заслуги перед Алтайским краем" I степени награжден генеральный директор группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин.

Одним из награжденных стал главный специалист организации "Алтайские строители" Владимир Фрис. Ему вручили губернаторскую премию имени Израила Копелиовича — одного из наиболее известных руководителей строительного комплекса региона.

Сам Владимир Фрис пришел в профессию после службы в Военно-морском флоте в начале 1970-х. Путь начал плотником-бетонщиком третьего разряда, а позже дошел до должности главного инженера. За десятилетия работы он участвовал в строительстве промышленных предприятий и коммунальной инфраструктуры Барнаула: насосных станций, водопроводных, канализационных и тепловых сетей, объектов трамвайного и троллейбусного хозяйства. Среди крупных проектов — депо № 3, механический завод и другие промышленные площадки города.

По словам Владимира Фриса, сейчас отрасль переживает прекрасный период. Сравнивать современную стройку с советской напрямую неправильно: раньше значительную часть ресурсов направляли на промышленность, тогда как сейчас гораздо заметнее меняется городская среда. Опытный строитель считает, что современные материалы и технологии позволяют достигать качества, о котором несколько десятилетий назад специалисты могли только мечтать.

«Вы посмотрите, какие дома сейчас строят, какие общественные центры. Качество кирпичной кладки такое, как сейчас, нам просто не снилось. Тогда два одинаковых кирпича найти было сложно. А сейчас и материалы хорошие, и технологии другие, и люди грамотные», — сказал Владимир Фрис.

По его словам, среди молодых специалистов сегодня много сильных профессионалов, а сам Барнаул за последние десятилетия заметно преобразился.

«Многие говорят: "Вот раньше было..." Сейчас, ребята, все не так. Город преображается как город. Строят прекрасные объекты. И Барнаул изменился», — отметил специалист.

Одними из главных задач для строительного комплекса края станут проекты комплексного развития территорий. Первый крупный проект касается реновации Потока в Барнауле. На месте ветхих домов планируют сформировать новый жилой район, где появятся около 40 высоток. Второе масштабное направление — освоение территории возле барнаульского аэропорта. Здесь ключевым вопросом станет инфраструктура: будущие кварталы необходимо обеспечить водой, электроэнергией и другими коммунальными ресурсами.