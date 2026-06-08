Возводить несмотря ни на что. Власти и бизнес обсудили будущее строительной отрасли Алтая

Министр строительства Иван Гилев рассказал о ситуации на рынке жилья, ипотеке и мерах, которые помогают отрасли сохранять устойчивость

08 июня 2026, 10:42, ИА Амител

Завод в Барнауле / Фото: Минстрой Алтайского края

Строительная отрасль Алтайского края переживает непростой период вместе со всей страной. Высокие процентные ставки, удорожание кредитов и снижение деловой активности заставляют бизнес осторожнее подходить к новым проектам. Однако власти региона оценивают ситуацию как стабильную и управляемую. Правительство края "держит руку на пульсе" и оказывает поддержку строительной отрасли путем "вливания" денежных средств в строительство социальных объектов. Об этом 4 июня рассказал министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев на заседании Союза строителей Алтайского края.

Строительство остается одной из крупнейших отраслей региона

Мероприятие прошло на одном из самых современных предприятий края, занимающихся производством пластиковых окон. Министр Иван Гилев похвалил работу завода. По его мнению, сегодня строительный комплекс остается одной из крупнейших отраслей экономики региона.

«Созданы производства, за которые приятно и не стыдно. Здесь внедряются современные технологии, автоматизированные системы, оборудование. Именно такие предприятия двигают отрасль вперед», — отметил министр.

В строительном секторе сейчас работают почти 18 тысяч человек. В регионе действуют 67 организаций, занимающихся жилищным строительством, 25 предприятий промышленности строительных материалов, 16 архитектурно-строительных организаций и более трех тысяч компаний, работающих в сфере строительства и ремонта.

По словам Ивана Гилева, положительная динамика сохраняется и по заработной плате. За первые два месяца 2026 года средняя зарплата работников строительной сферы составила 67,4 тысячи рублей, что почти на 15% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

«Несмотря на сложности, строительный комплекс продолжает работать, предприятия сохраняют коллективы и реализуют проекты. Строительный бизнес научился работать в непростых условиях и грамотно управлять финансами, находить баланс. Накоплен необходимый опыт для работы в условиях экономической турбулентности», — отметил Иван Гилев.

Строить не стали меньше

Особое внимание министр уделил ситуации в жилищном строительстве. Сегодня в регионе действуют разрешения на строительство 135 многоквартирных домов. За первые четыре месяца года выданы разрешения на строительство около 220 тысяч квадратных метров жилья — это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти на 7% больше, чем за весь 2025 год.

По словам Ивана Гилева, это говорит о том, что застройщики продолжают планировать новые проекты и сохраняют уверенность в будущем рынка, в том числе за счет грамотно созданных заделов на будущее. В стадии строительства находятся 99 многоквартирных домов площадью почти 953 тысячи квадратных метров. За четыре месяца 2026 года в регионе ввели в эксплуатацию более 409 тысяч квадратных метров жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель практически не изменился. Особенно заметный рост продемонстрировало многоквартирное строительство. Ввод таких домов увеличился почти на 71%.

«Разрешения на строительство — это всегда определенный индекс оптимизма. Отрасль продолжает формировать задел на будущее», — отметил министр.

Ипотека показывает рост

С учетом постепенного снижения ключевой ставки ипотечный рынок Алтайского края демонстрирует рост. За первые четыре месяца 2026 года жители региона оформили почти четыре тысячи ипотечных кредитов на сумму более 13 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов выросло почти на 53%, а их общий объем — почти на 66%. Сегодня на эскроу-счетах жителей региона находится около 40 млрд рублей, что превышает объем кредитов, привлеченных застройщиками в рамках проектного финансирования.

По словам министра, рост наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Во многом этому способствует программа семейной ипотеки со ставкой 6%, которая остается одним из основных инструментов поддержки жилищного строительства. Иван Гилев отметил, что в регионе большинство квартир реализуется еще на стадии строительства. При этом объем кредиторской задолженности практически не изменился по сравнению с предыдущим годом.

«К моменту сдачи дома в эксплуатацию в среднем уже продано около 86% квартир. Сегодня мы не видим предпосылок для появления проблемных объектов и обманутых дольщиков. Наши строители проводят ответственную финансовую политику и выполняют все обязательства перед гражданами», — подчеркнул Иван Гилев.

Ресурсов хватит на годы вперед

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев / Фото: Минстрой Алтайского края

Более сдержанно власти оценивают ситуацию в промышленности строительных материалов. Алтайский край располагает значительными запасами щебня, песчано-гравийных смесей, известняка и других полезных ископаемых, необходимых для строительства.

По оценкам специалистов, существующих запасов достаточно не только для текущих потребностей региона, но и для обеспечения соседних территорий. Предприятия способны закрывать потребности строительного комплекса в железобетонных изделиях, бетонах, растворах и сухих строительных смесях. Кроме того, строители попросили правительство края помочь с перевозкой инертных материалов речным транспортом. Тем более эта отрасль в Алтайском крае прекрасно развивается: последние годы по Оби перевозят более миллиона тонн груза, что позволяет разгрузить трассы региона.

В конце совещания министр Иван Гилев подчеркнул, что правительство края готово обсуждать возникающие вопросы совместно с бизнесом и искать решения, которые помогут сохранить конкурентоспособность местных производителей.

«Строительная отрасль — это основа для предприятий других производственных отраслей. Вся продукция производства закладывается в строительные объекты, которые должны стоять по 50, по 150 лет», — отметил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

По мнению руководства Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, такой открытый диалог между властью и бизнесом позволяет оперативно реагировать на изменения рынка.