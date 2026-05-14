Такой день. Подробности жестокого убийства 15-летнего подростка и пожар в ТЦ

О главных событиях региона за 14 мая

14 мая 2026, 23:51, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Многоквартирный дом с подземной парковкой и общественными пространствами скоро начнут строить на ул. Папанинцев, 166 (пересечение с пер. Ядринцева). Проект ЖК в начале мая получил одобрение строительной экспертизы.

В Барнауле произошел пожар в ТЦ "Праздничный" на улице Балтийской. Из-за возгорания здание заволокло дымом, а посетителям и сотрудникам пришлось срочно эвакуироваться.

Жестокую расправу над 15-летним школьником устроили два жителя алтайского села Усть-Иша. При этом от семьи якобы скрывают подробности расследования, один из убийц проходит как свидетель, а на мать погибшего ребенка завели два административных дела. Об убийстве, произошедшем еще 17 апреля, стало известно 13 мая. Сегодня Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону сообщил о начале расследования.

В Солонешном задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка с инвалидностью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Администрации парка "Изумрудный" предложили уничтожить гнездо коршунов, которые обосновались на территории возле проспекта Комсомольского. Об этом рассказал руководитель общественного пространства Владислав Вакаев.

В Сибирской генерирующей компании (СГК) зафиксировали снижение числа аварий и жалоб на 13%, причем прошедший отопительный сезон был в два раза холоднее предыдущего. Об этом сообщил гендиректор "СГК-Алтай" Игорь Лузанов.