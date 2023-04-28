Такой день. Доклад алтайского омбудсмена и запрет детям ходить на пляжи

О главных событиях Алтайского края за 27 апреля

28 апреля 2023, 00:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время посещения Алейской ЦРБ пообещал дать региональному Минздраву поручение ускорить ремонт больницы. Он напомнил, что в ремонт ЦРБ уже вложено 110 млн рублей. А когда в больницу завезут современное оборудование, то получится "убедительный межрайонный центр".

Депутаты АКЗС после бурной дискуссии всё-таки приняли поправки в закон, ужесточающий комендантский час для несовершеннолетних. В результате значительно увеличилось число мест, которые запрещено посещать детям и подросткам. В частности, запрет касается точек по продаже табака, кальянов и электронных сигарет. Вне закона оказались заброшенные здания, букмекерские конторы и т.д. Часть парламентариев посчитала, что новые нормы закона исполняться не будут, а значит, и принимать их не имеет смысла. Подробнее – в материале amic.ru.

В Алтайском крае жительница села Михайловка Бурлинского района развела во дворе костёр, из-за которого сгорело две квартиры. С 26 апреля в муниципалитете действует особый противопожарный режим, но местную жительницу это не остановило.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов рассказал, какие обращения к нему приходили от предпринимателей в прошлом году. С докладом о своей работе он выступил на сессии регионального парламента в четверг, 27 апреля.

Прокуратура подала апелляцию на приговор экс-главе комитета по ЖКХ Барнаула Антону Бенсу. В апреле его оправдали по уголовному делу о халатности, которая связана с непринятием мер по расселению аварийных домов.