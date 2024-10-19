Такой день. Карпы в "Изумрудном" и водитель маршрутки, обматеривший школьницу
Главное за 19 октября
19 октября 2024, 23:45, ИА Амител
Карпов из пруда барнаульского парка "Изумрудный" еще не перевезли на зимовку, сообщают в соцсетях. Управляющий территорией Владислав Вакаев ранее говорил, что в середине октября рыб отправят дожидаться весны в Калманский район.
В Барнауле водитель маршрутки не увидел на выходе из салона школьницу, проехал нужную ей остановку и после просьбы остановиться начал ее оскорблять. Мужчина при других пассажирах назвал девочку безмозглой собакой женского пола, а также заявил, что ее "алкаши родили".
Письменные доказательства закончили изучать в суде по делу бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева, которого обвиняют в получении крупной и особо крупной взяток. На следующем заседании по делу будет продолжен опрос свидетелей.
Власти Барнаула снова попробуют найти подрядчика, который разработает научно-проектную документацию на капитальный ремонт магазина купца Морозова. Это здание – объект культурного наследия.
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