Такой день. Карпы в "Изумрудном" и водитель маршрутки, обматеривший школьницу

Главное за 19 октября

19 октября 2024, 23:45, ИА Амител

Барнаул в октябре 2024 года / Фото: amic.ru

Карпов из пруда барнаульского парка "Изумрудный" еще не перевезли на зимовку, сообщают в соцсетях. Управляющий территорией Владислав Вакаев ранее говорил, что в середине октября рыб отправят дожидаться весны в Калманский район.

В Барнауле водитель маршрутки не увидел на выходе из салона школьницу, проехал нужную ей остановку и после просьбы остановиться начал ее оскорблять. Мужчина при других пассажирах назвал девочку безмозглой собакой женского пола, а также заявил, что ее "алкаши родили".

Письменные доказательства закончили изучать в суде по делу бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева, которого обвиняют в получении крупной и особо крупной взяток. На следующем заседании по делу будет продолжен опрос свидетелей.

Власти Барнаула снова попробуют найти подрядчика, который разработает научно-проектную документацию на капитальный ремонт магазина купца Морозова. Это здание – объект культурного наследия.