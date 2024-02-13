Такой день. Оттепель с сильным порывистым ветром и деньги семьям погибших в СВО

О главных событиях Алтайского края за 12 февраля

13 февраля 2024, 00:00, ИА Амител

Северное сияние зимней ночью / Фото: unsplash.com

Новая поликлиника № 14 после открытия столкнулась с беспрецедентным числом пациентов и 500 жителям пришлось отказать в прикреплении, для того что не увеличить нагрузку на врачей.

Как отметили в Минздраве Алтайского края, отказ получили люди, уже прикрепленные к другим поликлиникам. Граждане, которые проживают в районе медицинского учреждения, однако прописаны в другом районе, должны принести подтверждающие документы на право прикрепления к учреждению.

Оттепель с сильным порывистым ветром, снегом и дождями вернется в Алтайский край 14 февраля. Из-за комплекса неблагоприятных метеоусловий синоптики готовятся объявить штормовое предупреждение. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

В Барнауле помогут деньгами семьям погибших в СВО. Решение приняли депутаты гордумы. Родственники погибших смогут получить единовременно 100 тысяч рублей из городского бюджета, а порядок получения помощи будет "предельно простым".