Такой день. Поправки к бюджету Алтайского края и посевная кампания в сложных условиях

О главных событиях региона за 11 мая

12 мая 2023, 00:01, ИА Амител

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс на рассмотрение АКЗС законопроект об уточнении бюджета региона на 2023 год и на плановый период. Согласно поправкам, объём доходов вырастет на 2,580 млрд рублей – до 147,192 млрд рублей. Изменение обусловлено увеличением прогноза налоговых и неналоговых доходов, а также дополнительными безвозмездными поступлениями в бюджет региона. Расходная часть должна увеличиться на 8,428 млрд рублей – до 174,123 млрд рублей.

Начало посевной кампании в Алтайском крае сдвинулось в среднем на неделю из-за природных аномалий. Прошедшие несколько раз за апрель снегопады и ночные заморозки до -12 градусов не позволили вывести в срок технику в поля. Однако даже таким, казалось бы, несвоевременным осадкам крестьяне очень рады, ведь они дали возможность для пополнения запасов влаги в почве. Но повезло не всем. Например, в Кулундинской зоне на отдельных полях почва пересушена на глубине до одного метра и здесь посевную решили начать даже не дожидаясь окончания ночных заморозков. На что надеются и чего боятся крестьяне, читайте в материале на amic.ru.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в начале мая попросил Владимира Путина включить в адресную инвестиционную программу работы по ремонту федеральной трассы А-321, которая соединяет Барнаул и Казахстан. Её передали на федеральный баланс ещё в 2020 году, но Росавтодор так и не приступил к масштабной реконструкции трассы. Все деньги ведомство отправило на работы на Чуйском тракте, который планируют полностью сделать четырёхполосным раньше 2035 года. Рассказываем, когда отремонтируют дорогу из Барнаула в Казахстан и поможет ли ускорить эти работы президент Владимир Путин.