Такой день. Последствия урагана в Краснощековском районе и вернувшийся в аэропорт самолет

О главных событиях на Алтае за 22 июля

22 июля 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

15 новых умных светофоров появится на дорогах Алтайского края в 2026 году. Одним из ключевых направлений повышения безопасности движения в регионе является внедрение интеллектуальных транспортных систем. С 2021 года было модернизировано 65 светофорных объектов.

Крупный партнер "Пятерочки" и "Чижика" купил землю под склады в Барнауле. Кемеровский инвестор целенаправленно искал в краевой столице участок от 20 гектаров рядом с крупными транспортными артериями. Компания активно расширяет свое присутствие в регионе: по данным сервиса "2ГИС", только в Барнауле и соседнем Новоалтайске работают 80 магазинов сети.

Во время урагана, обрушившегося 21 июля на Краснощековский район Алтайского края, сильный ветер ломал деревья, валил заборы, срывал кровлю со зданий, обрывал линии электропередачи и переворачивал незакрепленные конструкции. В тот же день из-за сильного ветра, обрушившегося на Рубцовск, пришлось эвакуировать детей из летнего лагеря "Салют".

Экипаж самолета АТR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявшего рейс Сургут — Барнаул, принял решение о вынужденном возвращении на аэродром вылета. Причиной стала некорректная работа одной из систем воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме.

Курьера насмерть сбили на Павловском тракте в Барнауле. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренные службы и скорая помощь. Из-за аварии движение в сторону города было затруднено. Очевидцы сообщали, что проезд возможен только по обочине.