Бийчанин вернул деньги за билеты на "Ветер Сибири" и получил компенсацию

Также оштрафовали организатора фестиваля за отказ вернуть деньги

02 мая 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Бийска через суд вернул деньги за билеты на отменённый концерт "Ветер Сибири" и получил компенсацию за моральный вред, сообщает управление юстиции Алтайского края.

Напомним, "Ветер Сибири" должен был пройти летом 2022 года в Бийске, однако организаторы отменили фестиваль и перенесли на 2023 год, а после заявили, что мероприятие пройдёт в Новосибирске.

Как пояснили в ведомстве, бийчанин купил для себя и родственников четыре билета на фестиваль и один билет на парковку. После отмены мероприятия организатор отказался вернуть деньги, тогда мужчина обратился в суд.

"Мировой судья взыскал с организаторов в пользу мужчины стоимость билетов и парковочного места в размере 29 300 рублей, компенсацию морального вреда – 4 000 рублей", – рассказали в управлении юстиции.

Также организатора оштрафовали на 16 650 рублей за отказ вернуть деньги бийчанину в добровольном порядке.

Ранее жительница Бийска рассказала, как ей удалось вернуть деньги за отменённый "Ветер Сибири".