Пушистый снегопад накрыл Барнаул 2 мая

Снег неожиданно обрушился на столицу региона в разгар дня

02 мая 2023, 15:46, ИА Амител

2 мая Барнаул неожиданно накрыл снегопад. Из позитивного: закончился он так же быстро, как и начался. Из негативного: позже снег вновь повалил с неба. Надеемся, что майское погружение в зиму будет недолгим (в отличие от апрельского).









Снег 2 мая в Барнауле / Фото: amic.ru

Синоптики обещают потепление уже завтра: 3 мая столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла, а к концу недели – до 22 градусов.