Такой день. Резкое похолодание на Алтае и программа на Первомай-2024

О главных событиях Алтайского края за 22 апреля

22 апреля 2024, 23:55, ИА Амител

Закат у озера / Фото: unsplash.com

Жаркие дни в Алтайском крае сменит резкое похолодание: уже в ночь на 23 апреля синоптики прогнозируют +4...-1 градус. Местами пройдут небольшие дожди, по северо-востоку они будут сопровождаться мокрым снегом. Днем во вторник воздух не прогреется выше +6...+11 градусов.

Первомай – это не только шашлыки и отдых на природе, но и традиционные концерты, шествия, демонстрации и салюты. В этом году Праздник Весны и Труда будет не слишком масштабным, однако в Барнауле все равно будет на что посмотреть. Amic.ru рассказывает, как пройдет Первомай в 2024 году.

Борьба за двоих сыновей между москвичкой-инвалидом Юлией Сталевой и барнаульцем Артуром Шрейдером, кажется, близится к завершению. Напомним, в марте 2023 года отец детей увез их от матери в Барнаул и все еще не вернул. С того момента между родителями идет напряженный конфликт. 1 апреля 2024 года суд встал на сторону Сталевой и вынес решение: оба ребенка должны жить с ней. Однако точка в деле пока не поставлена, потому что мужчина намерен оспорить решение суда. Amic.ru поговорил с отцом детей Артуром Шрейдером, который, наконец, согласился развернуто представить свою позицию в СМИ.