Такой день. Скорое похолодание с дождями на Алтае и рост цен на яйца

О главных событиях Алтайского края за 11 октября

11 октября 2023, 23:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жесткая авария произошла на проспекте Красноармейском у ТЦ "Первомайский" – иномарка врезалась в ограждение на трамвайной остановке. Как рассказала очевидец, машина сбила девушку, которая ждала трамвай на остановке за ограждением. От удара ее отбросило на рельсы. Предположительно, пострадавшая осталась жива и находилась в сознании – ее забрала скорая.

Из-за разбора кольца у ТРЦ "Пионер" в Барнауле временно не будут ходить трамваи в этой части города. Это произойдет в ноябре, чтобы завершить работы по реконструкции путепровода, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула. Для того чтобы пассажиры могли доезжать до Нового рынка, власти создадут новый маршрут – № 99.

Стоимость куриных яиц на потребительском рынке региона с начала сентября показывает динамику на увеличение, сообщили amic.ru в Управлении по предпринимательству Алтайского края. По данным Алтайкрайстата, средняя розничная стоимость яиц составляет 87,41 рубля за десяток.

Резкое похолодание, усиление ветра до 14 метров в секунду и дожди прогнозируют синоптики в Алтайском крае из-за прохождения над регионом двойной системы холодных фронтов. Еще в ночь на 12 октября будет без осадков, а днем они ожидаются по северо-западу. В пятницу дожди охватят уже большую часть края, 14 октября они пройдут местами. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.