Такой день. Теплое лето на Алтае и избиение барнаульца охранниками

О главных событиях региона за 1 июня

02 июня 2025, 00:19, ИА Амител

Лето / Фото: Константин Причиненко / amic.ru

Средняя температура в июне будет выше нормы на 20% территории страны, в том числе в Алтайском крае. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Полиция проводит проверку информации об избиении посетителя клуба "Опера" охранником в ночь с 30 на 31 мая. Правоохранители сообщили, что в отделе полиции по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу зарегистрировано два сообщения граждан, которые были очевидцами произошедшего.