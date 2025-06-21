Такой день. Заключение педофила под стражу и "пьяное" ДТП

Главное за 20 июня

21 июня 2025, 00:15, ИА Амител

Ночное звездное небо / Фото: amic.ru

Суд признал недействительными несколько сделок экс-главы "Жилфонда Барнаул" Авдюхиной, которые с ней совершали двое клиентов: предприниматель Алексей Самойленко и риелтор Наталья Пешкова. По остальным пострадавшим процессы еще продолжаются.

Стало известно, что планетарий в Барнауле не будут закрывать для посещений на время масштабной реконструкции. Он прекращал работу на десять дней из-за ремонта водопровода, но сейчас уже двери учреждения открыты для всех желающих.

В Алтайском крае педофил надругался над десятилетним мальчиком и пытался его задушить. Ребенок получил тяжелые травмы внутренних органов и головы, находится в больнице. Мужчину задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Барнауле возобновили движение по пр. Красноармейскому после ремонта трамвайных путей. Рабочим осталось завершить благоустройство вне проезжей части.

В администрации Барнаула обсудили предварительную концепцию празднования Дня города, запланированного на 30 августа. В этом году Барнаулу исполнится 295 лет и мероприятий должно быть много. Это и фестиваль фейерверков, и шоу пилотажной группы "Русские витязи", и многое другое.

В Барнауле открыли городской пляж на острове Помазкин. Для отдыхающих работают торговые точки с продуктами питания и напитками.

Стало известно, что депутат Алтайского краевого Заксобрания, руководитель фракции "Коммунисты России" Сергей Матасов, обвиняемый в крупном мошенничестве, может досрочно сложить свои полномочия. По данным инсайдеров, парламентарий направил в АКЗС соответствующее заявление по собственному желанию.

Двое детей и взрослый пострадали при жестком столкновении автомобилей на трассе в Алтайском крае. По предварительным данным, один из водителей был пьян.

Масштабный фестиваль под открытым небом "Грань" стартовал в Барнауле. Трехдневное опен-эйр мероприятие проходит на гребном канале.

В Барнауле состоялась премьера спектакля о Роберте Рождественском "Письмо туда". В постановке были заняты три человека – автор идеи и пьесы Екатерина Рождественская, заслуженный артист РФ Эвклид Кюрдзидис, также выступивший режиссером, и артист Евгений Волков.